Funkelnder Auftakt in Weikersheim mit Klassik, Jazz, Pop und Weltmusik

„Nicht nachvollziehbar”

<p>Die Kreisstadt Tauberbischofsheim mit ihren Schulen und Behörden manövriert sich selbst mit nicht nachvollziehbaren Entscheidungen ins Abseits.</p> <p>Meine in der letzten Mail an die Stadt vorgebrachten Vorschläge wurden in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch nicht erwähnt, sie sollten aber einer breiten Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Thema: Hallenbad.</p> <p>{element}</p> <p>Der Neubau eines Hallenbads sei nach der Machbarkeitsstudie von 2017 möglich. Unternommen wurde nichts.</p> <p>{furtherread}</p> <p>Viele Antragsfristen sind verstrichen. Betriebskosten für zwei Bäder, Frei- und Hallenbad, werden mit 1,1 Millionen Euro jährlich angegeben, ein Ganzjahresbad würde nur die Hälfte kosten, soviel wie ein Freibad, das aber nur maximal vier bis fünf Monate, und das nur bei geeignetem Wetter geöffnet ist.</p> <p>Die Entscheidung des Gemeinderates hat massive, negative Auswirkungen, vor allem für Kinder, die nicht mehr vor Ort Schwimmen lernen, für immer mehr Kinder mit Haltungsschäden, für die die Bewegung im Element Wasser wichtig ist, und für uns ältere Bürger mit zunehmenden Gleichgewichtsstörungen und Gehbehinderungen durch Gelenkverschleiß. Wir errichten immer mehr Alten- und Pflegeheime, um Menschen , die ihre körperliche und geistige Mobilität verlieren, aufzunehmen und unternehmen nichts, um diese Mobilität so lange wie nur möglich zu erhalten. Ein Altennachmittag im Jahr ist wahrlich Keine Lösung.</p> <p>Wir brauchen kein Bad, das „ größenwahnsinnig“ ist, sondern funktionell.</p> <p>Beispiel Niedernhall. Eine Gemeinde mit 4000 Einwohnern betreibt ein riesiges Freibadund ein Thermalbad mit Innen- und Außenbecken, jedes 140 Quadratmeter groß.</p> <p>Zwei Becken mit je 250 Quadratmeter Fläche und einer Tiefe von maximal 1.80 Meter würde voll auf genügen. Die Beheizung über Solar, Photovoltaik, Erdwärme, Wärmepumpe wäre nahezu klimaneutral möglich. Keinesfalls klimaneutral sind die regelmäßigen Fahrten in Hallenbäder in der Umgebung, wobei noch erwähnt werden sollte, dass in den Wintermonaten bei überfrierender Nässe der Straßen, solche Fahrten nicht ungefährlich sind.</p> <p>Betriebskosten: Reinhold Würth ist ein Sponsor der Niedernhaller Therme. Auch für ein hiesiges Ganzjahresbad würden sich Sponsoren finden.</p> <p>Hierzu nur ein Tipp: Die Stadt Tauberbischofsheim verkauft sogenannte Bade-Taler an Einzelhandel, Gastronomie, Unternehmer, die ihre Kunden bei entsprechenden Einkäufen mit Bade-Talern belohnen. Man kann Jahreskarten verschenken, Krankenkassen könnten Gutscheine aushändigen, was sicherlich billiger ist, als sogenannte Ambulante Badekuren, und, und, und . . .</p> <p>Es gäbe noch viele Möglichkeiten, die Betriebskosten zu senken, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Walter Eckert, Pfarrer i. R., in Tauberbischofsheim lebend, hat die Kirche in seiner letzten Gemeinde in Bräunlingen sanieren müssen, die Diözese Freiburg stellte ihm bei einer Gesamtsumme von 3,7 Millionen Euro rund 1,4 Millionen Euro zur Verfügung, die „restlichen 2,3 Millionen Euro “ wurden über private Sponsoren aufgebracht.</p> <p>Mens sana in corpore sano – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.</p> <p>Und ein gut gemeinter Rat an Ignoranten im Gemeinderat: Sie könnten bei der nächsten Gemeinderatswahl auch ignoriert werden.</p>