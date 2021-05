Figürliche Kunst steht wieder im Zentrum

Weikersheim. Wie jedes Jahr in den Sommermonaten lädt die Stadt Weikersheim Bildhauer ein, einige ihrer Werke in einer Einzelausstellung in der Altstadt von Weikersheim zu präsentieren. So war auch Marco Flierl von der Einladung sehr angetan und sieht sich in Anbetracht der Künstler, die in Weikersheim bisher ausgestellt haben, in bester Gesellschaft. „Es ist eine willkommene Verlockung für einen Bildhauer, seine Arbeiten im öffentlichen Raum zu präsentieren – so, wie es für größere Skulpturen gedacht ist. Skulpturen sind wie Reisende, die einen langen Weg hinter sich gebracht haben“, schreibt Marco Flierl in seinem Vorwort der Katalogbroschüre, die die Stadt herausgibt und die für 1,50 Euro Schutzgebühr erhältlich ist. Insgesamt 17 Bronze-Plastiken hat der Bildhauer, der in Berlin lebt und arbeitet, für diese Ausstellung ausgewählt.

Schon in seiner Jugend interessierte Marco Flierl (geboren 1963) sich für plastisches Gestalten. Doch zunächst lernte er Ziseleur in einer Kunstgießerei und absolvierte danach eine Ausbildung als Kunstformer und Kunstgießer. Anschließend ließ er sich für Plastik an der Kunsthochschule Weißensee ausbilden und gehört seit 1989 dem Verband Bildender Künstler an.

Marco Flierl hat seine ganz eigene Ausdrucksweise. Seine Skulpturen sind geprägt von klarer Frontalität, die Oberfläche ist in plastischen Prismen und Kuben gelegt und strahlen eine besondere Ruhe aus. 1992 gründete Marco Flierl die Kunstgießerei & Galerie Flierl in Berlin Prenzlauer Berg. Dort wurden Auftragsarbeiten für den öffentlichen Raum sowie Güsse verschiedener Künstler realisiert. In den anliegenden Galerieräumen stellte Marco Flierl zusammen mit anderen Künstlern seine Arbeiten aus.

2005 zogen die Gießerei, die Galerie und das Atelier Marco Flierl in die großzügigen Räume der ehemaligen Gießerei Behr nach Weißensee, wo sie bis heute mehrfach umgebaut und erweitert wurden.

Marco Flierl hat sich auf verschiedenste Methoden der Patinierung spezialisiert. Kenntnisse und Erfahrungen in diesem Fachgebiet sammelte er unter anderem bei einem Aufenthalt in der Kunstgießerei von Nick Pan in New York.

Projekt in Santiago de Cuba

2001 lernte er bei einem Besuch der Kunstgießerei der „Fundacion Caguayo“ in Santiago de Cuba den Stiftungspräsidenten und Bildhauer Alberto Lescay kennen. Gemeinsam gründeten sie das Projekt „El Vuelo de Bronce“, an dem internationale Künstler teilnahmen. So wurde 2009 der größte Platz in Habana Vieja mit Bronzereliefs gestaltet. Bis heute sind zahlreiche Symposien und Ausstelllungen aus dem Projekt hervorgegangen. Von 2014 bis 2019 konzentriert sich Marco Flierl ausschließlich auf seine Arbeit als Bildhauer, Ausstellungen in Galerien aber auch Auftragsarbeiten stehen im Vordergrund seines Schaffens. 2015 gewann er den Wettbewerb für die Gestaltung einer 3,6 Meter hohen Bronzetür der Schlosskirche in Wittenberg, die zum Lutherjahr eingeweiht wurde. Im Sommer 2020 rief er die Kunstgießerei und Bildhauerwerkstatt Panther Art Foundry sowie die Panther Galerie ins Leben.

In vielen Städten Deutschland stellte er bereits aus. „Diese Ausstellung wird sicherlich wieder viele Menschen aus Weikersheim und von außerhalb ansprechen. Viele Kunstinteressierte kommen eigens nach Weikersheim, um die Skulpturenschau zu sehen“, weiß Bürgermeister Klaus Kornberger aus Erfahrung der vergangenen Ausstellungen. Zumal gerade in Corona-Zeiten, wo es immer noch um Abstand und Hygienevorschriften geht, ist diese Ausstellung unter freiem Himmel problemlos zu besuchen. Wie gewohnt führen Wegweiser zu den einzelnen Plätzen.

Kleinere Plastiken sind in der Tourist-Information am Marktplatz zu den Öffnungszeiten zu sehen. Dort sind auch eine Preisliste und ein Gästebuch ausgelegt. Der Künstler freut sich über die Einträge der Besucherinnen und Besucher.

Finissage geplant

Die geplante Vernissage am 16. Mai konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Eine Finissage ist nun für den 29. August um 17 Uhr anberaumt. Der Künstler selbst wird anwesend sein.