Erfolgreiche Sprünge beim Wettbewerb

Main-Tauber-Kreis: Inzidenzwert bleibt über 50

<p>27 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Pfingstwochenende im Kreis bestätigt, davon elf am Samstag, 16 am Pfingstsonntag und kein Fall am Pfingstmontag. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Ahorn, Bad Mergentheim, Großrinderfeld, Grünsfeld, Lauda-Königshofen, Niederstetten, Tauberbischofsheim und Wertheim. 26 neu Infizierte befinden sich in häuslicher Isolation, eine Person wird stationär behandelt. In mindestens 20 Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Für sie wird, sofern noch erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 4977.</p> <p>Darüber hinaus sind acht weitere und damit insgesamt 4737 Personen wieder genesen. Somit sind derzeit 152 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 3 (+1), Assamstadt: 1, Bad Mergentheim: 15 (+4), Boxberg: 10, Creglingen: 2, Freudenberg: 0, Großrinderfeld: 4 (+2), Grünsfeld: 5 (+3), Igersheim: 1, Königheim: 4, Külsheim: 5, Lauda-Königshofen: 29 (+4), Niederstetten: 13 (+1), Tauberbischofsheim: 8 (+1), Weikersheim: 4, Werbach: 0, Wertheim: 45 (+11) und Wittighausen: 3.</p> <h3>Ein weiterer Todesfall</h3> <p>Vom Gesundheitsamt wurde am Montag ein weiterer Todesfall bestätigt, bei dem ein positiver Befund auf das Coronavirus vorlag. Es handelt sich um eine über 80-jährige weibliche Person.</p> <p>Damit sind im Main-Tauber-Kreis 88 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben, davon 68 im Jahr 2021.</p> <p>Aufgrund eines positiven PCR-Tests bei einem Kind wurde für die Katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth in Bestenheid Quarantäne angeordnet.</p> <p>Wegen zweier positiver PCR-Ergebnisse wurde für Teile der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Buchener Straße in Bad Mergentheim, einer Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber, Quarantäne angeordnet.</p> <h3>Inzidenz bei 62,7</h3> <p>Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Montag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 62,7. <i>lra/Bild: dpa</i></p>