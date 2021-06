Endlich: Rund 380 Freiluft-Sitzplätze für die berühmteste Oper der Welt

Betriebsärztliche Covid-Impfungen bereiten große Freude, aber auch Frust

<p>Die Freude bei der Bestenheider Unternehmensgruppe Brand ist groß. Schon seit mehr als drei Monaten hatte man sich darauf vorbereitet: eine Corona-Impfkampagne für die Mitarbeiter. „Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt“, berichtet Leonie Bahr, in der Personalabteilung mitverantwortlich für das Vorhaben.</p> <p>Der Laborgerätehersteller startete am Dienstag in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt Dr. Julius Brunner mit der Aktion. Dafür wurde eigens ein kleines Impfzentrum aufgebaut, heißt es in einer Pressemitteilung. In der derzeit coronabedingt nicht genutzten Kantine ist eine Art Impfstraße eingerichtet worden.</p> <p>{element}</p> <h3>Langes Warten</h3> <p>Brand-Chef Christoph Schöler, selbst Mediziner, freut sich demnach, dass der MRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung steht: „Das erhöht die Bereitschaft zur Teilnahme an der Impfung enorm.“</p> <p>300 der 750 Mitarbeiter am Standort Wertheim haben sich laut Leonie Bahr angemeldet. Zum Teil hätten sich Mitarbeiter aber schon vorher Termine beim Hausarzt oder einem Impfzentrum besorgt, weil sie priorisiert waren. „Nach langem Warten“ gab es im ersten Schritt diese Woche 102 Impfdosen für Brand. „Leider wissen wir derzeit noch nicht, wie es nächste Woche weitergehen wird, da Menge und Art des zur Verfügung stehenden Impfstoffs erst sehr kurzfristig bekannt gegeben werden“, sagte Dr. Schöler.</p> <p>Zunächst leer ausgegangen ist hingegen „König & Meyer“, wie Chefin Gabriela König den Fränkischen Nachrichten mitteilt. „Wir sind enttäuscht“, sagt sie und sieht die Verantwortung bei der Bundesregierung. Es seien viel weniger Impfdosen ausgeliefert worden als angekündigt. „Wir setzen aber alles daran, das im Sinne der Mitarbeiter durchzuziehen“, verspricht Gabriela König. Das Unternehmen sei vorbereitet: „Es ist bereits alles organisatorisch durchgeplant.“ Die Resonanz auf das Angebot sei hervorragend. „Ein paar Mitarbeiter sind uns förmlich um den Hals gefallen“, berichtete sie augenzwinkernd.</p> <h3>Luftnummer statt Impfturbo</h3> <p>Der Konzern Kurtz Ersa hat 100 Impfdosen für die Mitarbeiter erhalten. Betriebsarzt Dr. Axel Schmid begann am Mittwoch damit, sie zu verabreichen.</p> <p>Schmid, der früher mit Dr. Achim Camerer in der Wertheimer Rittergasse praktizierte, ist mittlerweile ausschließlich als Betriebsarzt tätig. Er bezeichnet die Versorgung mit Impfstoff als „mangelhaft“. „Bis zu 804 Dosen habe ich bestellen können“, berichtet er den FN. Aus Kapazitätsgründen habe er aber nur 400 Einheiten geordert. „Angekommen sind dann nur 100“, so Schmid. Für nächste Woche habe er nun 300 Dosen bestellt. Nach Lage der Dinge würden lediglich 80 davon eintreffen. Den vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigten „Impfturbo“ hält er für eine „Luftnummer“. „Wir Betriebsärzte konkurrieren, was die Menge und die Zeit angeht, mit Arztpraxen und Impfzentren“, beklagt er. Wegen der knappen Verfügbarkeit sei die Impfung durch Betriebsärzte in der Summe eigentlich kein Mittel, um den Mangel zu verbessern, sondern eher „Augenwischerei“.</p> <p>Mit seinen Ressourcen habe er bereits vor zwei Monaten „gerne die Infrastruktur aus dem Boden gestampft“, die allerdings bei Hausärzten und den Impfzentren schon vorhanden sei und funktioniere.</p> <p>{element}</p> <h3>Bürokratische Hürden</h3> <p>Das Vakzin von Biontech/Pfizer sei anspruchsvoll, was die Logistik angeht, temperatur- und erschütterungsempfindlich. Zudem erfordere das Prozedere einen enormen bürokratischen Aufwand. Da jede erfolgte Impfung an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden muss, hat Schmid sich eine spezielle Software angeschafft. Die dafür benötigte Zertifizierung war aber bis Dienstag noch gar nicht erfolgt. Es gebe „massive bürokratische Hürden“ und auf Nachfragen bei den Landesgesundheitsministerien in Stuttgart und München habe er „bis jetzt keine Antwort erhalten“.</p> <h3>„Kuchen wird nicht größer“</h3> <p>Die ungewisse Liefersituation mache zudem die Ressourcenplanung schwierig. Er werde vom DRK unterstützt, könne den Helfern aber nur kurzfristig mitteilen, zu welchen Zeiten sie vor Ort sein müssen.</p> <p>Weil der Impfstoff insgesamt noch Mangelware ist, verzichtet man auch bei Johns Manville (vormals Schuller) vorerst auf betriebliche Impfungen, wie Personalchefin Gabi Scheuermann erläutert. „Gibt es genügend Impfdosen, sind wir sofort dabei. Aber im Moment würden wir anderen etwas wegnehmen“, beschreibt sie das Dilemma. „Der Kuchen wird nicht größer, wenn man ihn in mehr Stückchen aufteilt“, bringt sie es auf den Punkt.</p>