Stell dir vor es ist Verkehrsschau und niemand geht hin. Still und heimlich hat sich die Verkehrsschau an uns Bürgern vorbeigeschlichen. Keine Infos, kein Aushang am Brett.

AdUnit urban-intext1

Ist das Übergehnen der Bevölkerung jetzt schon Gewohnheitsrecht oder darf durch Corona jetzt alles entschuldigt werden? Na ja, immerhin wurden wir durch die Presse informiert,wie wir während der Bauzeit der neuen Brücke von A nach B kommen sollen.

Wie kleine Betriebe erreicht oder nicht erreicht werden können oder ob sie nun endgültig schließen müssen,spielt dabei keine Rolle. Wer bezahlt unsere Zeit und den zusätzlichen Treibstoff, der durch die langen Umwege über einen Zeitraum von einem Jahr anfällt?

Die Landwirte müssen circa 15 Mal, die Winzer sogar 40 Mal pro Jahr bis zur Ernte die Brücke überqueren um ihre Felder und Weinberge zu erreichen.

AdUnit urban-intext2

Ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf die Umwelt. In Weikersheim lässt man sogar pseudoklimafreundliche Geister aus der Flasche, wie ein dort geplantes Parkhaus den Abgasausstoß vermindern könnte, während Elpersheim zu einem Lärm-und Schadstoffvulkan explodiert.

Die Rodungsarbeiten zur Vorbereitung des Ersatzneubaus der Elpersheimer Tauberbrücke sind voll im Gange. Nackt und traurig steht unsere schöne Tauberbrücke ohne ihren malerischen Baumschmuck da! Lediglich eine große Pappel scheint dem Gemetzel noch trotzen dürfen. Und dies trotz laufender Petition. Stell dir mal vor, die Petition würde zugunsten des Bürgerwillens ausgehen,werden die Bäume dann wieder aufgestellt? Es ist einfach zum Heulen.

AdUnit urban-intext3

Unser Ortschaftsbild wird mit einer hässlichen Balkenbrücke zerstört, und große Lkw sollen sich durch unsere enge Ortsdurchfahrt quetschen.

AdUnit urban-intext4

In Weikersheim sind überflüssige Gebäude (Parkhaus,Hotel?) geplant, für die scheinbar noch Steuergelder vorhanden sind. Biberdämme werden ohne Genehmigung platt gemacht.

Stell dir vor, die Biber würden unter unserer schönen Bogenbrücke ein sehenswertes „Dammbrückle“ errichten, das aus Tierschutzgründen nicht zerstört werden dürfte, wieviele Menschen würden die Tierchen dankbar hegen und pflegen, denn was der Bürgerwille nicht schafft, könnte vielleicht dem Tierschutz gelingen!