  Die Seiten des Glücks

Bei aller öffentlichen Begeisterung übers neue „Hühnerglück“, das man auch dem Tierbesitzer als Erfolg gönnen möchte: Sie zeigt eine romantisch verklärte Sicht auf die Landwirtschaft. Sämtliche Lebensmittelwerbung fährt den Lügenkurs des vermeintlich „persönlichen“ Fleisches. Dann vor allem, wenn es wie beim Discounter unter Mindestanforderungen „erzeugt“ worden ist. In Laudenbach wird man so etwas wie das private Ei bekommen können. Gut.

Es wird und muss auf jedem Hof, darauf deutet das Wort Landwirtschaft schon hin, auch wirtschaftlich gearbeitet werden. Wer „Tierwohl“ oder vermenschlichtes „Tierglück“ als Plus haben will, soll diesen Faktor auch ganz konkret und vor Ort bezahlen.

Zur ehrlichen Gesamtwahrnehmung gehört übrigens auch das finale „Kopf ab“ – was sicher weder vom Hahn noch vom Huhn als besonders beglückend empfunden wird. Gerne wird das bei der Sicht auf Feder-, Rind- und Schweinevieh „vergessen“. Schnitzel oder Schenkel: das liegt halt einfach immer noch „so“ und plötzlich in der Auslage.

Thema Karlsberg: Fehlkäufe gibt es. Möglicherweise auch Fehlkäufer. Man erinnere sich an das ewige Gezerre, bis der Straßenabschnitt Richtung Queckbronn wieder einigermaßen, das heißt verkehrstauglich, in Schuss war. Die Mauer war eingestürzt oder vom Zusammenbruch bedroht. Schnelle Reaktion und Abhilfe durch den Mauer-Eigentümer? Fehlanzeige. Dafür: Ampeln. Immer wieder ist zu hören, dass man als Stadt froh sei, das Gelände verkauft zu haben. Denn jedes Jahr seien tausende Euro in Sanierungen geflossen. Dieser Schwarze Peter wurde also erfolgreich weitergereicht. Wenn der Neu-Besitzer nichts oder zu wenig tut, dann ist es halt so und auf dem Verwaltungsweg Maßnahmen erzwingen – das dauert.

„Zum Glück“ sind auch die Türen des (als Wald) eigentlich öffentlichen Karlsbergs wegen Pest & Co. immer wieder zeitweise und dauerhaft geschlossen.