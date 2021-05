Die fachgemäße Pflege zugesichert

Starker Anstieg der Corona-Fallzahlen im Main-Tauber-Kreis

<p>Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen ist am Donnerstag im Landkreis um 33 auf insgesamt 5024 gestiegen. „Die betroffenen Personen leben im Gebiet von acht Städten und Gemeinden des Landkreises. 32 neu Infizierte befinden sich in häuslicher Isolation, eine Person wird stationär behandelt. Es handelt sich in mindestens 28 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen“, teilte das Landratsamt mit.</p> <p>„Damit wurde am Donnerstag die Schwelle von 5000 infizierten Personen im Main-Tauber-Kreis deutlich überschritten. Dies entspricht in etwa der Einwohnerzahl einer unserer mittelgroßen Kommunen wie Creglingen, Igersheim oder Külsheim. Dies zeigt auch, dass die Pandemie leider noch längst nicht vorbei ist. Vielmehr gilt es – auch vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen allein am Donnerstag – weiterhin achtsam zu sein. Wir müssen weiter unsere sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß begrenzen sowie auf Abstand, Hygiene und korrekt angelegte Masken im Alltag achten“, erklärt der Erste Landesbeamte und künftige Landrat Christoph Schauder.</p> <h3>Sieben weitere Personen genesen</h3> <p>Darüber hinaus sind sieben weitere und damit insgesamt 4773 Personen wieder genesen. Somit sind derzeit 163 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen.</p> <p>Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 3, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 17 (+4), Boxberg: 11 (+2), Creglingen: 3 (+1), Freudenberg: 0, Großrinderfeld: 7, Grünsfeld: 5, Igersheim: 1, Königheim: 3, Külsheim: 4, Lauda-Königshofen: 29 (+1), Niederstetten: 26 (+21), Tauberbischofsheim: 8 (+1), Weikersheim: 3 (+1), Werbach: 0, Wertheim: 40 (+2) und Wittighausen: 3.</p> <p>Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 43,8. „Aufgrund der hohen Fallzahlen am Donnerstag wird der RKI-Inzidenzwert bereits am Freitag wieder deutlich über dem Wert von 50 liegen. In den kommenden Tagen stehen zudem weitere Abstrichuntersuchungen in hoher Zahl an“, machte das Landratsamt keine Hoffnung auf ein erneutes Sinken des Inzidenzwerts unter 50 in den nächsten Tagen.</p> <p>Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden unterdessen 16 neue Corona-Fälle gemeldet. Aktuell sind dort 144 Personen erkrankt. Der Inzidenzwert lag laut RKI bei 43,9.</p> <h3>Viele Fälle in Kindergarten</h3> <p>Ein Großteil der neuen Infektionsfälle wurde im Rahmen der bisher erfolgten Reihentestung im Dr. Jürgen Rau-Kindergarten in Niederstetten festgestellt. Dort sind von dem aktuellen Ausbruchsgeschehen bisher insgesamt 18 Kinder und sieben Mitarbeitende betroffen. Die Einrichtung bleibt weiterhin geschlossen. Bei den Kindern, bei denen eine Infektion festgestellt wurde, wurde die Quarantäne verlängert. Ebenso mussten nun unter anderem auch deren Haushaltsangehörige, also insbesondere Eltern und Geschwisterkinder, in Quarantäne verfügt werden. Aufgrund eines Infektionsfalls unter den Bewohnern wurde außerdem ein Wohnbereich des Pflegeheims Carolinum in Bad Mergentheim unter Quarantäne gestellt.</p> <h3>Unterstützung für Sportvereine</h3> <p>Die Landesregierung hat die Mittel des Soforthilfeprogramms Sport um sechs Millionen Euro aufgestockt. Somit wurde nunmehr ein Gesamtbudget von 25 Millionen Euro aufgelegt.</p> <p>Die bisher bereitgestellten 19,1 Millionen Euro waren zuvor fast ausgeschöpft. Mit dem Soforthilfeprogramm werden die Sportvereine und Sportverbände im Land in der Pandemie unterstützt. Das Programm läuft aktuell bis zum 30. Juni. Ziel der Förderung ist, dass der Sport im Land ordentlich durch die Krise kommt.</p> <p>Sportdezernentin Elisabeth Krug vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis begrüßt diese Entscheidung des Landes: „Sport und Bewegung leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsförderung. Die Angebote der Sportvereine müssen unbedingt erhalten bleiben. Sie sollten wieder aufgenommen werden, sobald es die Pandemie-Situation erlaubt.“</p> <p>Um die wertvolle Arbeit in den Vereinen auch in der Krise zu unterstützen, gibt es in der Pandemie aber nicht nur das Soforthilfeprogramm. Das Sportministerium hatte den Vereinen für die Monate März bis Juni 2020 die vom Land geförderten Übungsleiterzuschüsse ohne den Nachweis von tatsächlich geleisteten Stunden auf der Basis von 2019 über die Sportbünde ausbezahlt. Dies war ebenso für die Monate November und Dezember 2020 der Fall, in denen der Sportbetrieb eingeschränkt war.</p> <p>Auch für 2021 behält das Sportministerium diese wichtige Unterstützungsmaßnahme bei. Für die Übungsleiterzuschüsse sind im aktuellen Haushaltsjahr 16,7 Millionen Euro veranschlagt.</p> <h3>Solidarpakt Sport</h3> <p>In der Pandemie hat sich das Land zudem im Februar mit den Sportbünden in einer herausfordernden Situation auf die Eckpunkte für den Solidarpakt Sport IV verständigt. Dieser ist notwendig, weil der Solidarpakt III zum Ende des Jahres 2021 ausläuft.</p> <p>Das strukturelle Fördervolumen des neuen Solidarpakts Sport IV (2022 bis 2026) soll von bislang jährlich 87,5 Millionen Euro um jährlich 18 Millionen Euro erheblich aufgestockt werden. Außerdem unterstützt das Land über ein einmaliges Sonderprogramm in Höhe von 40 Millionen Euro den Vereinssportstättenbau in Baden-Württemberg. Die Übungsleiterzuschüsse sind fester Bestandteil des Solidarpakt Sport III und auch des Solidarpakt Sport IV. <i>lra/gf/</i></p>