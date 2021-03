Seit 7. Februar sind wir auf der Warteliste für einen ersten Impftermin in Bad Mergentheim. Nach zwei Telefonaten unter der Nummer 116 117 wurde mir mitgeteilt, dass die Warteliste abgearbeitet wird, Termine noch nicht vorliegen und die Warteliste aus Datenschutzgründen bei meinem Ansprechpartner nicht vorliegt.

Laut Statistik ist der Personenkreis der Kategorie 1 erst zu Hälfte geimpft, es sind aber bereits Personen der Kategorie 2, die nicht im Anti-Corona-Einsatz tätig sind, voll geimpft und das hat ein „G’schmäckle im Ländle“!

Aufgrund der telefonischen, negativen Auskünfte, habe ich für meine Frau und für mich bei der Impfzentrale in Rot am See einen Termin problemlos über Internet buchen können. Der Nachteil bei einer Internetbuchung ist, dass nur Impftermine für Einzelpersonen gebucht werden können, bei Ehepaaren ist ein Gesamttermin, software-bedingt, nicht möglich.

Das bedeutet, dass vier Fahrten, anstatt nur zwei Fahrten zum Impfzentrum notwendig sind.

Es bedarf einer Überarbeitung in der Software, um diesen Fehler zu beheben.