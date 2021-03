Weikersheim/Berlin. Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Das Team des Weikersheimer Hallenbades ist bereit für die baldige Wiedereröffnung. Zudem gibt es einen Geldsegen für die große Sanierungsmaßnahme.

AdUnit urban-intext1

Weikersheim/Berlin. Nahezu ein Jahr ist es jetzt her, seitdem die städtische Einrichtung in der Tauberstadt letztmals ihre Pforten geöffnet hatte. Seither sitzen Schulklassen, DLRG- und Reha-Gruppen sowie zahlreiche Badegäste – im wahrsten Sinne des Wortes – auf dem Trockenen. Doch die „wasserlose Leidenszeit“ könnte in absehbarer Zeit zu Ende gehen. Wenn sich nämlich die Corona-Pandemie weiter in die richtige Richtung bewegt und die Inzidenzzahlen in der Region weiter nach unten gedrückt werden können, sollte durchaus daran zu denken sein, das Bad unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder zu öffnen.

Nicht tatenlos gewesen

Das Schwimmmeister-Team um Stephan Lahr und Steffen Grimm war in all den Monaten keinesfalls tatenlos. Sie haben die Zeit, in Zusammenarbeit mit der Stadt, dazu genutzt und in die nachhaltige Verbesserung der Wasserqualität investiert, wie Bürgermeister Klaus Kornberger betont.

„So wie die Regierung es gestattet, wird die Stadt öffnen. Schulen, Vereine, DLRG und Bürger warten sehnsüchtig darauf, sich wieder bewegen zu können“, so der Bürgermeister, der dabei auch an die Jugend denkt. Wichtig sei der Stadt der regelmäßige Schwimmunterricht.

Freudige Nachricht

AdUnit urban-intext2

Doch damit nicht genug. Denn aus Berlin ist am Mittwoch eine Nachricht in Weikersheim eingetroffen, die sicherlich sehr viele freuen dürfte. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken ließ Bürgermeister Klaus Kornberger brandaktuell wissen, dass der Haushaltsausschuss des Parlaments dem Weikersheimer Förderantrag für das Projekt „Sanierung Hallenbad“ zugestimmt hat. Die stolze Summe von drei Millionen Euro wird für diese lange ins Auge gefasste Maßnahme ins Taubertal fließen.

Im Wettbewerb um die beste Idee habe sich Weikersheim mit seinen hervorragend aufbereiteten Antragsunterlagen neben deutschlandweit starker Konkurrenz behaupten können. Warken ist angetan davon, dass Fördergelder des Bundes „zu uns in den ländlichen Raum fließen werden und nicht nur in die Ballungsräume. Das freut mich sehr, ich setze mich immer mit ganzer Kraft für alle Projekte ein, die aus unserem Wahlkreis an mich herangetragen werden“.

Sanierung dringend nötig

AdUnit urban-intext3

Das in den 1960er Jahren erbaute Hallenbad hat eine Generalsanierung dringend nötig (wir berichteten). Das Bad habe nach Auffassung des Haushaltsausschusses in der Bundeshauptstadt eine besondere regionale Bedeutung und sei wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die soziale Integration in der Kommune. Auch stünde die Generalsanierung im Kontext einer durchdachten städtebaulichen Entwicklungskonzeption und fördere die Anstrengungen zu einem aktiven Klimaschutz.

AdUnit urban-intext4

„Der Haushaltsausschuss des Bundestages orientierte sich bei seiner Entscheidung an der vorgelegten Präsentation mit Machbarkeitsstudie und zeigte sich von einer zügigen Umsetzung überzeugt“, so Warken. Die Mittel stünden in Jahresraten bis längstens 2025 kassenmäßig zur Verfügung. Die Stadt Weikersheim mit Bürgermeister Klaus Kornberger an der Spitze, dem die Abgeordnete für die vertrauensvolle Zusammenarbeit dankt, habe hier in der Vergangenheit mit dem Bau der „Tauberphilharmonie“ bereits bewiesen, dass ein hohes Maß an Verlässlichkeit gegeben sei. Ich bin von dem, was Klaus Kornberger für Weikersheim bewegt, sehr beeindruckt“, so Warken.

„Mit den Mitteln verhelfen wir dem über 50 Jahre alten Schwimmbad zu neuem Glanz. Somit profitiert unsere Heimat auch in diesem Jahr wieder vom Investitionspakt für Sportstätten“, betonte auch MdB Alois Gerig. Der Zuschlag für Weikersheim habe sich bereits vor drei Wochen während der Beratungen im Haushaltsausschuss abgezeichnet.

Dabei sei klar geworden, so Gerig weiter, dass die Ausschussmitglieder in der zweiten Investitionsrunde Schwimmbädern den Vorzug vor Sporthallen geben würden. „Diese Infos waren vor dem offiziellen Beschluss in der Sitzung am Mittwoch noch streng geheim.“

Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger über die Nachrichten aus Berlin: „Es ist toll, dass wir trotz mehrfacher Überzeichnung des Bundesprogramms zum Zuge gekommen sind.“ Der Verwaltungschef bedankte sich für die Unterstützung und den engagierten Einsatz. Nur durch diese entscheidende Finanzhilfe in Höhe von drei Millionen Euro könne die Stadt mit ihrem Hallenbad weiterhin Partner der Schulen, der Vereine und der Bürger sein.

Der „Segen aus Berlin“ sei die Grundlage harter Arbeit und dem „Dran bleiben“ geschuldet. Denn er sei oft mit Berlin, da vor allem mit dem Bauministerium, in Kontakt gestanden.

Mit dieser positiven Nachricht mache sich die Stadt nun an die Hausaufgaben: Ausarbeitung der Unterlagen, damit die Planung bis Herbst steht, dann Sichern der restlichen Finanzierung (weitere Finanzmittel des Landes können jetzt auch beantragt werden), Projekt im Haushalt 2022 bis 2024 abbilden. „Wichtig ist ein klares Bekenntnis des Gemeinderates.“

Erfahrenes Team

Die Stadt habe, so Klaus Kornberger, ein festes, erfahrenes Team an ihrer Seite – bereits erledigt sei die Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Lösungsansätzen. Hier gelte es aber, Machbares von Wünschenswertem zu unterscheiden. „Wir haben hier in der Stadt – vom Bürgermeister bis zum Bauamt – großes Wissen und werden von Anfang an die Steuerung des Projektes mit kühlem Kopf vornehmen.“

Baubeginn der Maßnahme mit Gesamtkosten von über fünf Millionen Euro könnte im Herbst 2022 sein, die Dauer werde mit 15 Monaten veranschlagt.