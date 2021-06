Feuer bedrohte Waldgebiet in Bestenheid

<p>Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es am Mittwochmorgen in Bestenheid. Ein Gebäude auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins, in der auch Tiere untergebracht waren, stand in Flammen. 15 Hasen und vier Hühner sind verendet. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Der Brand weitete sich auf nebenstehende Gartenlauben aus.</p> <h3>Tiere verendet</h3> <p>Die große Gefahr sei gewesen, dass das Feuer auf den angrenzenden Wald übergreift, wie Stadtbrandmeister Torsten Schmidt erklärte. Um 9.50 Uhr erfolgte der Alarm und die Feuerwehren von Wertheim, Kreuzwertheim, Bettingen, Dörlesberg und Mondfeld rückten aus. Unterstützung bekamen sie von den Wehren in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Sie löschten den Brand und verhinderten erfolgreich das Übergreifen der Flammen auf das Waldgebiet. Im Wald musste dabei stark gewässert werden. Entwarnung konnte Schmidt allerdings noch nicht geben. „Wir werden die Einsatzstelle noch länger kontrollieren müssen" , sagte er den Fränkischen Nachrichten. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30 000 Euro.</p>