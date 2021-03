Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Brücken in Weikersheim - Im Vorfeld des Ersatzneubaus in Elpersheim muss die Kleinbrücke über den Vorbach in der Kernstadt gerichtet werden Bis Ende Juli an der Stadtmauer vorbei

Ortsfremde Fahrer bemerken sie gar nicht: Die kleine Vorbachbrücke bei „Rewe Wilbur“ muss in den kommenden Monaten instandgesetzt werden. © Michael Weber-Schwarz