In diesen besonderen Zeiten müssen besondere Maßnahmen getroffen werden, um die in der Vereinssatzung der Astronomischen Vereinigung Weikersheim verankerten Aufgaben zu erfüllen. Bereits im letzten Monat hat es geklappt, die Wissensvermittlung im Bereich Astronomie und Raumfahrt virtuell in die Wohnzimmer der interessierten Sternfreunde zu bringen. So stehen an diesem Wochenende gleich zwei

...