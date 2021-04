Weikersheim. Zuverlässig und kompetent hat Eberhard Daxhammer 23 Jahre lang das Geld des evangelischen Kirchenbezirks Weikersheim verwaltet. Jetzt übergibt er sein verantwortungsvolles Amt an Claudia Streng.

„Eine Ära geht mit ihrem Eintritt in den Ruhestand zu Ende“, würdigte Dekanin Renate Meixner die hohe Leistung des langjährigen Finanzfachmanns. Für den Kirchenbezirk, so betonte sie vor den Mitgliedern der digital tagenden Bezirkssynode, sei Eberhard Daxhammer ein Segen gewesen und ihm gebühre Dank für seine „außerordentlich zuverlässige Arbeit und für sein Engagement“, das sich auch im ehrenamtlichen Einsatz gezeigt habe. Im Juli 1998 habe er sein Amt angetreten und er sei bis 2019 zusätzlich noch Kirchenpfleger der Kirchengemeinde Weikersheim gewesen.

Fundiertes Wissen

Als gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann habe Eberhard Daxhammer fundiertes Wissen mitgebracht, die Spezialitäten des kirchlichen Verwaltungssystems habe er sich dann noch bei zahlreichen Fortbildungen angeeignet. Mit „großer Motivation und außerordentlichem Engagement“ habe er sich auch später immer wieder auf neue Programme und Umstrukturierungen eingelassen. Im Januar 2011 sei er von der Bezirkssynode dann zum Kirchenbezirksrechner auf Lebenszeit gewählt worden. „Dies zeigt das große Vertrauen, das Sie sich durch Ihre zuverlässige und kompetente Arbeit erworben haben“. Seine „guten und praktikablen Lösungsvorschläge“ hätten sowohl die Mitarbeiter der Kirchlichen Verwaltungsstelle Öhringen als auch sie als Dekanin sehr geschätzt.

Gerade in der Kirche, so Renate Meixner, sei es von Bedeutung, dass die Finanzen in guten Händen seien. Das Geld solle zwar nicht an oberster Stelle stehen in der kirchlichen Arbeit, aber „wir sind es allen Kirchensteuerzahlern schuldig, dass wir verantwortungsvoll und transparent das Geld verwalten, das uns zur Verfügung steht“. Dank gelte Eberhard Daxhammer schließlich für die sorgfältige Einarbeitung seiner Nachfolgerin Claudia Streng.

Der scheidende Kirchenbezirksrechner lobte die „außerordentlich gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit Bezirkssynode und Kirchenbezirksausschuss und dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Auch Ruth Hartung, die langjährige Vorsitzende der Bezirkssynode, dankte Eberhard Daxhammer für seine gute Arbeit und das hervorragende Miteinander in den Gremien.

Von der Dekanin auf ihr neues Amt als Kirchenbezirksrechnerin verpflichtet wurde Claudia Streng, die ihren Dienst offiziell am 1. Mai übernehmen wird. Ihr Dienst, so betonte Renate Meixner dabei, sei sehr wichtig, denn „auch beim weltlichen Thema Geld geht es darum, wie wir Kirche sein können im Bezirk, und wie das geschieht, was unser Auftrag ist, dass wir das Evangelium zu den Menschen bringen“.

Zeit der Sparzwänge

Claudia Streng, aufgewachsen in Streichental, wohnt in Oberndorf und singt dort auch im Projektchor der Kirchengemeinde Standorf-Oberndorf. Sie tritt ihr Amt an in einer Zeit der Sparzwänge und anstehender schmerzhafter Veränderungen der kirchlichen Strukturen. Doch hat ihr bisheriger Berufsweg sie dafür fit gemacht, sich neuen Herausforderungen zu stellen: Der Zeit als leitende Diätassistentin in Bad Mergentheim und als Ernährungsberaterin in Bonn folgte eine Tätigkeit im Apothekenbereich in Rothenburg, wo sie wegen ihres Gespürs für Zahlen und ihres kaufmännischen Sachverstands aufstieg zur Assistentin der Geschäftsleitung. Dann wagte sie eine berufliche Umorientierung und erwarb berufsbegleitend die Qualifikation als „Fachwirtin für Gesundheit und Sozialwesen“. Die Feinheiten kirchlicher Verwaltung bedeuten für sie da nicht Stolpersteine, sondern Wegmarken in eine gute Zukunft für ihren Weikersheimer Kirchenbezirk. peka

