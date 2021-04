Anlagen ersetzen

Weikersheim. Einen neuartigen Strom-Direktliefervertrag hat Greenpeace Energy mit dem Windpark Neubronn-Weikersheim in Baden-Württemberg abgeschlossen. Der Ökoenergieanbieter nimmt nach eigenen Angaben nicht nur Windstrom aus den Anlagen ab, sondern will diese in den kommenden Jahren auch komplett erneuern.

„Wir sichern nicht nur für eine Übergangszeit den Weiterbetrieb am Standort, sondern ermöglichen dort auf lange Sicht eine hocheffiziente Windstromproduktion und damit bestmöglichen Klimaschutz“, so Sönke Tangermann, Vorstand von Greenpeace Energy, in einer Pressemitteilung.

Greenpeace Energy will die bereits um die Jahrtausendwende errichteten Windräder mit Leistung von 0,5 bis ein Megawatt durch eine neue Anlage mit einer Leistung von mindestens vier Megawatt ersetzen. Geplant und durchgeführt werde der Umbau bis zur Genehmigung auf eigenes Risiko durch die Kraftwerkstochter der Hamburger Energiegenossenschaft, die „Planet energy GmbH“ – sowie durch die vor Ort neu gegründete Repowering-Gesellschaft „Bürgerenergie 2 Neubronn“.

An dieser können sich die derzeitigen Windpark-Betreiber beteiligen, nachdem der Umbau genehmigt ist und die wirtschaftlichen Kennzahlen bekannt sind.

Greenpeace Energy sei ein Partner, „der den Strom fair vergütet, zudem ein Repowering durchführt und so die bestehende hohe Bürgerbeteiligung in der Region weiterhin ermöglicht“, wird Franz Schmidberger, einer der Geschäftsführer der Naturkraft Tauber GmbH (NKT), die den Windpark betreibt, zitiert. Co-Geschäftsführer Karl Pflüger: „Geplant ist, mehr als 100 Gesellschafter aus den bestehenden Windparkgesellschaften auch in das neue Projekt einzubinden, um so die breite Verankerung vor Ort zu erhalten und auszubauen.“ pm