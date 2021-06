17-Jähriger verletzt Polizisten in Weikersheim

Impfpassfälschung: Verdächtiger aus dem Main-Tauber-Kreis

<p>Der Pressesprecher der Behörde, Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, bestätigte auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten entsprechende Informationen, wonach „zwei Verfahren eingeleitet worden sind". Bei den Beschuldigten handele es sich einerseits um einen 34-Jährigen aus der hessischen Finanzmetropole, andererseits um einen 51 Jahre alten Mann aus dem südlichen Main-Tauber-Kreis. „Bis zum Ende unserer Ermittlungen gilt zunächst die Unschuldsvermutung", so der Pressesprecher.</p> <h3>Dringender Verdacht</h3> <p>Nach Überzeugung der Frankfurter Justizbehörde seien die beiden mutmaßlichen Täter in der Vorbereitungsphase gewesen, gefälschte Impfpässe und -nachweise in Umlauf zu bringen. Sie stünden in dringendem Verdacht – unabhängig voneinander – via Internet Stempel mit der Aufschrift eines hessischen Impfzentrums bestellt zu haben, um mit deren Hilfe die allseits bekannten gelben Impfpässe zu fälschen, so Georg Ungefuk weiter gegenüber unserer Zeitung. „Hierbei handelt es sich nicht mehr um eine Bagatelle. Denn die Impfpässe sind für die Gesellschaft inzwischen weit mehr als nur ein Stück Papier. Sie sind vielmehr in Zeiten von Corona der Schlüssel zu mehr Normalität", so der Sprecher. Aufgrund ihrer großen Bedeutung und der Tatsache, dass sie bei den Bürgern auch in verkehrte Hände geraten könnten, wäre es dann unter Umständen sogar um Leben und Tod gegangen.</p> <p>Dass noch keine gefälschten Impfdokumente in Umlauf gelangt und somit kein Schaden eingetreten ist, darf sich die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft auf ihre Fahnen schreiben. Nachdem die Stempel im Mai bestellt worden waren, hätten bereits kurz darauf, am 27. Mai, Hausdurchsuchungen stattgefunden, bei denen mehrere Datenträger beschlagnahmt worden seien, so Ungefuk, die „jetzt von Spezialisten ausgewertet werden". Bei der Durchsuchungsmaßnahme im südlichen Kreisgebiet seien auch Beamte aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn aktiv gewesen, lässt er wissen.</p> <p>„Die Ermittlungen werden sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen", teilt Georg Ungefuk abschließend mit. Es sei nämlich durchaus damit zu rechnen, dass viele der Daten verschlüsselt sein könnten.</p> <p>Sollte sich der Verdacht gegen das Duo erhärten, drohe ihm jeweils ein Strafmaß, das zwischen Geldbuße und Haftstrafe bis zu fünf Jahren liege.</p>