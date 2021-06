Gewitterregen flutet Straßen in Hornbach

<p>Die sommerliche Episode der vergangenen Tage ist am Freitag in Hornbach mit Blitz und Donner abrupt zu Ende gegangen. Ein Gewitter mit starken Niederschlägen entlud sich um die Mittagszeit über dem Walldürner Stadtteil. Bereits nach wenigen Minuten bahnten sich Wasser- und Schlammmassen ihren Weg durch den abschüssigen Steinweg und die Kirchenstraße und flossen über die Walldürner Steige ab.</p> <p>{element}</p> <p>Die höher gelegenen landwirtschaftlichen Flächen am südwestlichen Ortsrand hatten die große Regenmenge nicht fassen können. So suchte sich das Wasser den kürzesten Weg durch das Dorf, überspülte mehrere Anwesen, Wiesen und Straßen, riss Erdreich und Geröll mit.</p> <p>Wenige Minuten zuvor hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über seine App „Nina“ eine Unwetterwarnung für den nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis herausgegeben. Heftiger Starkregen war darin angekündigt worden. Während es in Walldürn jedoch nur leicht tröpfelte, öffnete der Himmel über Hornbach seine Schleusen. Nach Einschätzung von Klaus Eckert, Kommandant der Hornbacher Abteilungswehr, fielen innerhalb von 45 Minuten 65 Liter Regen pro Quadratmeter. Zusammen mit seinen rund 30 Kollegen der Hornbacher und Walldürner Feuerwehr half er den betroffenen Anwohnern bei den Aufräumarbeiten.</p> <p>{element}</p> <p>Mit Schaufeln, Besen, Schubkarren und Hochdruckreinigern ausgerüstet, packten alle gemeinsam an und beseitigten stundenlang den Schlamm im Bereich der Kirchenstraße. Unterstützung erhielten sie vom Walldürner Bauhof. Dessen Mitarbeiter rückten mit einem Radlader und einer Kehrmaschine an, um im öffentlichen Raum die letzten Spuren des Unwetters zu beseitigen.</p> <p>Größere Schäden sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu verzeichnen. Im ohnehin sanierungsbedürftigen Steinweg wurde der Asphalt an einigen Stellen unterspült. Ein großer Holzstapel hat dort die Wassermassen von einem Gebäude ferngehalten. Ein Anwesen, ebenfalls im Steinweg, wurde überspült. Dort zogen die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen kleinen Graben durch den Garten, damit das Wasser am Haus vorbei abfließen kann.</p> <p>{element}</p> <p>Den Bewohnern eines landwirtschaftlichen Anwesens im Kreuzungsbereich von Steinweg und Kirchenstraße gelang es, ihre Scheune mit Sandsäcken vor einer Überflutung zu bewahren. Der etwas tiefer gelegene Nachbar hatte weniger Glück. Er musste Schlamm und Geröll aus seiner Scheune beseitigen.</p> <p>Verletzt wurde niemand. Die vorsorglich ebenfalls alarmierten Helfer vor Ort des DRK-Ortsvereins Walldürn hielten sich dennoch für den Notfall bereit.</p> <p>{furtherread}</p>