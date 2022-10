Zweiter Sieg in der Oberliga

Der dritte Heimspieltag der Abteilung Basketball des TSV Buchen startete „durchwachsen“. Auf die Spielabsage des U14 Spiels und eine Niederlage der männlichen U18 folgte das Spiel der Damen in der Landesliga. Gegen die Gegner aus Viernheim/Weinheim konnte das Team von Coach Max Linsler zunächst noch gut mithalten, doch dann wendete sich das Blatt. Das endergebnis fiel mit 39:61 sehr deutlicher aus.

Das Herrenteam führte dann gegen die DJK Karlsruhe Ost von Beginn an und es setzte sich dank starker Aktionen unter dem Korb der Center Dustin Hartmann und Niklas Linsler zur Pause beim Stand von 37:28 schon etwas ab. In das dritte Viertel startete die Mannschaft dann eher schwach und ließ durch Unkonzentriertheiten einige gegnerische Punkte zu, sodass sich der Vorsprung zeitweise verringerte. Zum Ende des Spiels zogen Grün-Weißen in der Defense dann wieder deutlich an, wodurch die Karlsruher kaum noch zu Punkten kamen. Buchen baute seine Führung dank guter eigener Aktionen in der Offense weiter ausbauen und feiertet 67:53 den zweiten Sieg in der Oberliga.

So gestärkt nimmt das Team nun das letzte Spiel vor der einwöchigen Herbstpause in Angriff. Gegen den TV Staufen möchte die Mannschaft der Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser am morgigen Samstag, 29. Oktober, um 17.30 Uhr im Sportzentrum Odenwald unbedingt den dritten Sieg einfahren und in eigener Halle so den ersten Teil der Oberligarunde perfekt machen. ag