Zweiter Sieg im zweiten Testspiel

Nur wenige Tage nach dem ersten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2022/23 empfingen die Hakro Merlins Crailsheim die JobStairs Giessen. Genau wie gegen die Tigers Tübingen wurden die“ Zauberer“ von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht und konnten sich zu Beginn des zweiten Viertels absetzen. Vor allem von jenseits der Dreierlinie zeigten sich die Zauberer in Spiellaune und drückten in den ersten 20g Minuten 19 Mal von Downtown ab. Dabei hatten sie eine Trefferquote von guten 42 Prozent. Mit 50:34 ging es in die Kabinen.

Nachdem die Gäste zu Beginn des dritten Viertels etwas herankamen, stellten die Crailsheimer im Laufe der zweiten HÄlfte die Kräfteverhältnisse wieder her und setzten sich mit 96:80 (24:19, 26:15, 31:25, 15:21) durch.

Für die Merlins spielten und punkteten: Ali (22 Punkte), Livingston II (21), Lewis (16), Stuckey (9), Vrcic (9), Stephens (6), Bleck (5), Bagette (4), Mikalauskas (2), Zejdl (2), radosyvljevic.

Neuer Dauerkarten-Rekord

Schon weit vor Saisonstart melden die Merlins einen neuen Dauerkartenrekord. In etwa die Hälfte der Arena-Kapazität (3000 Zuschauer) ist damit schon jetzt mit Saisontickets belegt. Grund zur Freude für Geschäftsführer Martin Romig: „Gerade nach so einer schweren Zeit sind wir super stolz darauf, eine solch starke Basis zu haben. Uns ist nichts weggebrochen. Das Gegenteil ist sogar der Fall.“ hmc