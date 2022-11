Zweiten Tabellenplatz verteidigt

Zwei Heimsiege: Das ist das Ergebnis des Heimspieltags der Volleyballerinnen des TV Niederstetten, die damit ihren zweiten Tabellenplatz verteidigten.

Im ersten Spiel traf man auf den direkten Tabellennachbarn aus Frickenhofen. Unkonzentriert startete man in den ersten Satz. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehrwollte nichts gelingen. Auch die Aufschlagsquote war bis zur Satzmitte zu niedrig. Trotz einer starken Aufholjagd am Ende musste man diesen Satz abgeben. Im zweiten Satz fand man besser ins Spiel. Harte Angriffe von beiden Seiten und hervorragende Abwehrarbeit sorgten für lange und spannende Ballwechsel. Beide Teams hatten die Chance den Satz für sich zu entscheiden. Schlussendlich gewannen die TVN-Frauen mit 28:26. Den dritten Satz entschied das Team aus Niederstetten mit 25:18 deutlich für sich. Im vierten satz machte der Gegner der Heimmannschaft das Leben mit druckvollen Aufschlägen schwer. Den Satz musste man mit 19:25 abgeben. Im Tie-Break erspielte sich der TVN dann aber doch noch den 3:2-Sieg.

Im zweiten Spiel gegen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg III spielte Niederstetten von Beginn an mutig auf. Durch die guten Aufschläge fand der Gegner nicht ins Spiel. Somit ging der erste Satz ins Vorbachtal. Auch im folgenden Satz knüpfte man an die Leistung an zbd gewann sicher mit 25:17. Dann wurde das Team wohl etwas zu siegessicher und die Barockstädterinnen sicherten sich den dritten Satz mit 25:20. Der vierte Satz ging dann aber mit 25:16 Punkten an den TVN.

Auf dem Feld standen: E. Dod, L. Dod, Herrmann, Heilmann, Henn, Gehringer, Mehring, Omonkowska, Schröder, Zeller

Am kommenden Samstag, 3. Dezember, spielt die Volleyballjugend in Sporthalle in Niederstetten. Um 10 Uhr starten die Mädchen der U12, Für sie ist es der zweite Spieltag ihrer ersten Spielsaison. Ab 13 Uhr steht dann die U16 gegen Heilbronn und Neuhütten auf dem Feld. vh