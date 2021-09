Zwei Verletzungen trüben die Freude

2410 Zuschauer kamen am Samstag in den „Optima Sportpark“ und bekamen ein spannendes Halbfinale zu sehen. Die Schwäbisch Hall Unicorns gewannen gegen die Potsdam Royals mit 28:18, machten sich dabei das Leben phasenweise aber selbst schwer und mussten zwei Verletzungen hinnehmen, die ihnen womöglich noch beim Endspiel in zwei Wochen Schmerzen bereiten werden. „Das war ein Spiel mit vielen Emotionen und eines, das alles andere als nach Plan gelaufen ist“, sagte Unicorns-Headcoach Jordan Neuman nach dem Spiel.

Vorausgegangen waren 48 Spielminuten, in denen sein Team nicht nur glänzte. Besonders schmerzlich waren die Knieverletzungen von Runningback John Santiago und von Quarterback Alexander Haupert, der in der zweiten Hälfte zuschauen musste. Bei beiden ist es fraglich, ob sie beim German Bowl in zwei Wochen dabei sein können. Gegner in Frakfurt ist dann Dresden.

Moritz Böhringer läuft zu Punkten für die Unicorns. © Löffler

Zunächst lief es bei den Unicorns wie nach dem Drehbuch: Zweimal zwang man die Royals schnell zu einem Befreiungskick und beide Mal nutzte man den Ballbesitz für flüssige Angriffszüge. Den ersten schloss John Santiago mit einem 4-Yard-Lauf zum 7:0 ab und den zweiten krönte ein 51-Yard-Pass von Alexander Haupert auf Tyler Rutenbeck zum 14:0. Danach wurde es turbulent, denn Potsdams Abu Daramy Swaray trug den Haller Kickoff über 92 Yards zum 14:6 in die Unicorns- Endzone. Hall musste inzwischen ohne den verletzten John Santiago auskommen und so übernahm Moritz Böhringer die Verantwortung. Der gelernte Receiver und Tightend wird normalerweise durch die Luft bedient, erzielte das 21:6 aber mit einem 17-Yard-Lauf. Potsdam wusste zu antworten: 21:12.

Wegen Hauperts Knieverletzung lief Ian Gehrke nach der Halbzeit als Spielmacher der Unicorns auf. Im letzten Viertel sollte ihm zwar noch eine Passinterception unterlaufen, den wahrscheinlich spielentscheidenden Pass warf er aber schon Mitte des dritten Viertels. Über 63 Yards bediente er Yannick Mayer, der so das 28:12 herstellte.

Fünf Minuten vor Schluss kam Potsdam mit einem 22-Yards-Pass von Settles auf Lukas Drache auf 28:18 an die Haller heran, doch der anschließende Onside-Kick landete in den Armen von Halls Aurieus Minton. Routiniert kontrollierten die Haller nun den Ball und die Uhr und brachten das 28:18 über die Zeit.

„Wir haben sehr stark angefangen und haben über das gesamte Spiel besonders ab der 20-Yard-Linie sehr gut in der Defense gespielt“, sagte Jordan Neuman nach dem Spiel. „Die Verletzungen von John Santiago und Alexander Haupert hat man uns dann aber angemerkt. Ian Gehrke hat das Spiel in der zweiten Hälfte gut gesteuert und einen wichtigen Touchdown-Pass geworfen.“ axe