Zwei Tauberbischofsheimer kämpfen in der Bundesliga

Johanna Schumann von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim kämpft weiterhin in der 1. Judo-Bundesliga der Frauen für den amtierenden Deutschen Meister dem Budo-Club Karlsruhe. Erstmals startet ebenfalls von der TSV-Judo-Abteilung die erst 18-jährige Mara Noorlander für die Badische Mannschaft.

Die bislang erfolgreichste TSV-Athletin, Johanna Schumann, trat im Jahr 2001 erstmals mit Zweitstartrecht für den KSV Esslingen in der Bundesliga an und kämpfte bis 2005 erfolgreich in dieser Mannschaft. Aufgrund der höheren Anforderungen bei ihrem Studium in Darmstadt wollte sie sich eigentlich nicht mehr den Strapazen der 1. Bundesliga aussetzen. Das Angebot der Judofreunde Pforzheim als Badische Mannschaft für das Jahr 2006 in der 2. Bundesliga zu kämpfen, hatte einen gewissen Reiz, abermals den Aufstieg zu probieren. Natürlich spielte hier auch eine große Rolle, die persönlich guten Kontakte zwischen der TSV Judo-Abteilung und dem JF Pforzheim.

Erstes Angebot kam 2008

Zwei Tauberbischofsheimer Judokas starten in der Frauen-Bundesliga: Johanna Schumann (links) und Mara Noorlander. © Fels

Im Jahr 2008 bekam die TSVlerin dann ein Angebot für den Budo-Club Karlsruhe in der Bundesliga der Frauen an den Start zu gehen, da sie schon in der Jugendmannschaft für den BCK erfolgreich gekämpft hatte. Im vergangenen Jahr wurde die TSV-Kämpferin erstmals mit dem BCK Deutscher Meister, ein Meilenstein in ihrer Wettkampflaufbahn. Die TSV-Danträgerin kann damit auf 20 Jahre Bundesligazeit zurück blicken.

Mara Noorlander ist nun die zweite TSV-Kämpferin, die den Sprung in jungen Jahren schon geschafft hat, in der 1. Bundesliga der Frauen ein Angebot zu bekommen. Aufmerksam wurde der BCK aufgrund der hervorragende Erfolge in den vergangenen zwei Jahren. Noch vor der Corona-Pandemie schaffte sie den Sprung in den Altersklassen U18 und U21 bis zu den Deutschen Einzelmeisterschaften.

Im laufenden Sportjahr 2021 heißt es nun wieder „Hajime“ für die TSV-Kämpferin in der 1. Judo-Bundesliga der Frauen. An sechs Kampftagen von September bis November gilt es sich durchzusetzen unter anderem gegen den JC 66 Bottrop, JT Hannover, HTG Bad Homburg, JC 71 Düsseldorf, TSG Backnang, JSV Speyer.

Natürlich werden die Tauberbischofsheimer Judoka ihre TSV-Kämpferinnen nicht im Stich lassen und als Fan-Club die badische Mannschaft aus Karlsruhe kräftig unterstützen.