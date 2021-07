Zwei sechste Plätze für die LG Hohenlohe

Die Baden-Württembergischen Leichtathletik-Meisterschaften der Aktiven und der U16 fanden in Ulm statt. Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim hatten vier Athleten hierfür die Qualifikation geschafft. Marlene Stegers und Marie Brand hatten mit jeweils Rang sechs die beste Platzierung für die LG.

Marlene Stegers (W15) hatte wie alle Speerwerferinnen stark mit wechselnden Winden zu kämpfen. Nach dem ersten Durchgang deutete sich an, dass der Sieg an Leni Schmid/SSV Ulm gehen wird. Dahinter die Plätze 2 bis 7 aber hart um kämpft sein werden. Nach dem Vorkampf lag Marlene Stegers mit 29,18 Meter auf dem vierten Platz. Zu Rang zwei fehlten nur wenige Zentimeter. Bei den nächsten beiden Würfe hatte Marlene Stegers stark mit dem Wind zu kämpfen, konnte sich dann aber im letzten Wurf noch leicht auf 29,45 Meter steigern. Aber auch die anderen Werferinnen konnten sich erst im letzten Durchgang entscheidend steigern, so dass Marlene Stegers noch auf den sechsten Platz abrutschte. Es gewann wie erwartet Leni Schmnid mit 41,17 Meter.

Über 800 Meter war Marie Brand (W14) am Start. Dichtes Gedränge gab es, als die Läuferinnen nach der ersten Kurve von den Bahnen auf die Innenbahn konnten. Marie Brand befand sich da im hinteren Teil des Feldes. Auf den nächsten 200 Meter zog sich das Feld etwas auseinander und die Läuferinnen reihten sich wie an einer Perlenkette auf. Die Spitze durchlief die 400 Meter in 69 Sekunden. Marie Brand lag hier an Position acht. Auf den letzten 400 Meter arbeitete sie sich noch auf den sechsten Platz vor. Ihre Zeit betrug 2:26,43 Minuten. Es siegte Cara Neuhäuser/SV Tomerdingen in 2:22,30 Minuten.

Niclas Haak (M14) trat ebenfalls über 400 Meter an. Das Feld der elf Läufer zog sich schnell weit auseinander.. Niclas Haak lag im hinteren Bereich nach der Stadionrunde. Am Ende belegte er den 10. Platz in 2:29,69 Minuten. Es siegte Tim Rödinger (FSV Schwenningen) in 2:14,08 Minuten.

Melissa Hofmann bei den Aktiven war im ersten Zeitlauf über 400 Meter. Dieser Lauf entwickelte sich recht spannend. Als es auf die Zielgeraden ging und die Kurvenvorgaben ausgeglichen waren lag das Feld dicht beieinander. Ein Trio setzte sich etwas ab, mit dabei Melissa Hofmann. Auf den letzten Metern konnte sich Melissa Hofmann den kleinen Vorsprung erlaufen der zum Sieg in dem 1. Zeitlauf in 1:05,07 Minuten reichte. Wie erwartet war der 2. Zeitlauf dann schneller und somit landete Melissa Hofmann in der Gesamtwertung auf dem 7. Platz. Baden Württembergische Meisterin wurde Lisa Sophie Hartmann (VfL Sindelfingen) in 59,16 Sekunden. hl