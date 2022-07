Zwei Meisterschaften unter Dach und Fach

Wie schon in den letzten Wochen haben auch am vergangenen Spieltag die Mannschaften des TSC GB Wertheim wieder gute spielerische Leistungen gezeigt und einige wichtige Siege erzielt.

In ihrem letzten Spiel der Saison mussten sich die Herren 60 in der 2. Bezirksklasse beim TSV Heinsheim allerdings knapp geschlagen geben. Nach einem Gleichstand in den Einzeln verbuchten die Gegner dann in den Doppeln den Sieg für sich. Dank der hervorragenden Auftritte in den Spielen zuvor haben die Herren 60 trotzdem den ersten Tabellenplatz halten können und sie stehen somit schon vorzeitig als Meister fest.

Für die erste Mannschaft der U12 gemischt waren die Gegner vom TC Neckargemünd in der 2. Bezirksliga zu stark. Bei spannenden Spielen im Doppel zeigten die Jüngsten noch einmal viel Kampfgeist und gewannen schließlich auch eines im Match-Tiebreak.

Einen ganz leichten Sieg erzielten die Damen der U15. Weil die Gegnerinnen aus Bammental nicht zum Spiel angetreten waren, wurde die Partie als Sieg für den TSC gewertet. Dadurch wurde die Führung in der 1. Bezirksklasse ausgebaut, so dass auch hier schon vor Saisonende der Meistertitel gesichert ist.

Wichtige Punkte holte die gemischte U18 bei ihrem Auswärtssieg in Sinsheim. Durch einen Erfolg in einem spannenden Doppel haben die Jugendlichen letztlich den Gesamtsieg errungen und sind hoch auf den zweiten Tabellenplatz in der 1. Bezirksliga geklettert.

Dem Tabellenführer TSC TG Ittlingen unterlagen die Damen 40 in der 2. Kreisliga. Eine knappe Niederlage im Match-Tiebreak verhinderte zwar ein Unentschieden, aber dennoch kann die Saison als Zweiter in der Liga beendet werden.

Souverän haben die Herren 50 das Spitzenspiel beim TC Meckesheim gewonnenen und sich die Führung in der 1. Bezirksklasse gesichert. Obwohl der Gesamtsieg schon nach den Einzeln nicht mehr in Gefahr war, gab es noch spannende und hart umkämpfte Doppel.

Die Herren haben durch einen eindeutigen Heimsieg gegen den TC Hainstadt ihren zweiten Tabellenplatz gesichert. Der ebenso nach den Einzeln nicht mehr gefährdete Gesamtsieg wurde durch starke, souveräne Doppelleistungen nochmals unterstrichen.

Die Siegerinnen und Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen:

U12 gemischt: TSC GB Wertheim – TC Neckargemünd 2:4. – Einzel: Daniel Rappert 6:2, 6:2. – Doppel: Julian Piechowiak/David Boos 6:2, 3:6, 10:7. U18 gemischt: TC RW Sinsheim – TSC GB Wertheim 2:4. Einzel: Jannik Hildenbrand 6:4, 6:3; Isabel Kafara 7:5, 7:5; Mathilda Momberg 6:0, 6:3. Doppel: Isabel Kafara/Mathilda Momberg 6:4, 2:6, 10:5. Herren 60: TSV Heinsheim – TSC GB Wertheim 4:2. Einzel: Thomas Sigel 6:1, 7:5; Hubert Rappert 6:1, 6:0. Damen 40: TSG TC Ittlingen/TC Reihen – TSC GB Wertheim 4:2. Einzel: Susanne Sommer 6:4, 6:1; Monika Franke 6:3, 6:1. Herren 50: TC Meckesheim – TSC GB Wertheim 3:6. Einzel: Hristo Jankov 6:4, 6:0; Frank Merklein 6:1, 6:1; Harry Grein 6:0, 6:1; Siegbert Leinberger 6:2, 6:3; Thomas Szabo 6:2, 6:3. Doppel: Hristo Jankov/Thomas Szabo 7:5, 6:3. Herren: TSC GB Wertheim – TC Hainstadt 8:1. Einzel: Elard Walter 6:1, 6:0; Aleksej Raquet 6:0, 6:1; Paul Eberhard 6:4, 6:1; Szymon Piechowiak 6:2, 6:0; Slawomir Wiech 6:0, 6:0. Doppel: Elard Walter/Paul Eberhard 6:1, 6:0; Aleksej Raquet/Szymon Piechowiak 6:0, 6:0; Max Rieger/Slawomir Wiech 6:1, 6:1. mk