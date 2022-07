Zwei Meisterschaften für Beckstein

Die berechtigten Aufstiegshoffnungen der ersten. Herrenmannschaft der Tennis-Spielgemeinschaft Königshofen/Beckstein wurden am letzten Spieltag der Saison von den starken Cracks vom TC Eberbach zerstört. Die beiden bislang ungeschlagenen Teams trafen sich zum „Aufstiegsduell“. Die gerechte, insgesamt vielleicht etwas zu hoch ausgefallene 1:8-Niederlage der TSG in Eberbach, trübt den bisherigen perfekten Saisonverlauf. Bereits nach der Einzelrunde war der Traum geplatzt. Lediglich Christian Moll hat seine Partie in zwei Sätzen für sich entscheiden können. In der Doppelrunde präsentierte sich die TSG dann zwar besser, dennoch gab es keinen weiteren Zähler.

Die Damen der TSG Beckstein/ Grünsfeld beendeten die Saison mit einem Tabellenplatz im unteren Mittelfeld. Trotzdem war die sportliche Leistung durchaus respektabel. Dies stellte das Team um Spielführerin Stina Neuenfeld gegen den TC Wertheim im letzten Spiel nochmals unter Beweis. Auf den vorderen Rängen standen schwere Spiele an. Corinna Fischer drehte nach dem mit 0:6 im ersten Satz zwar noch einmal auf, aber bei 5:7 war Ende. Luisa Brückmann kämpfte sich wie auch Nadine Fleischer in den Match-Tiebreak, aber die Matchpunkte blieben aus. Auf den Positionen 4, 5 und 6 dagegen lief alles glatt. Stina Neuenfeldt (6:2, 6:2), Desiree Neunzig (6:0, 6:0) und Caroline Stephan (6:0, 6:0) waren zur Stelle, um das Ergebnis offen zu halten. Zur Freude der TSG wurden anschließend alle drei Doppel zum 6:3 gewonnen.

Die TSG Herren 55 Beckstein/Lauda hatte den Aufstieg bereits in der Tasche, als im letzten Spiel der TC Flinsbach anreiste. Hans-Ulrich Pieper hatte es mit einem schlagkräftigen Kontrahenten zu tun, kam nach 0:6 im ersten Satz besser ins Spiel, erreichte im zweiten Satz aber nicht mehr als ein 3:6. Holger Kindermann hatte mit 6:0 und 6:0 keine Schwierigkeiten, ebenso Wolfgang Steib (6:1, 6:0) und Gerald Mayer (6:1, 6:1). Das Doppel Kindermann/Karlheinz Zegowitz verwertete beim Stand von 6:4, 4:6 und 9:8 den Matchball aber nicht und unterlag im Match-Tiebreak dann mit 9:11. Das zweite Doppel Steib/Joachim Väth schlug sich souverän (6:1, 6:0) und somit blieb die Weste des Aufsteigers in die 1. Bezirksklasse blütenweiß..

Auch wenn der bisherige Saisonverlauf für die Senioren Ü60 in der Oberliga optimal war, sollte das letzte und entscheidende Spiel beim TC Bischweier alles andere als ein Selbstläufer sein: Der Gastgeber, die gegen den Abstieg kämpften, konnten die beste Aufstellung aufbieten. Da vom TC Langensteinbach, dem direkten Verfolger der Becksteiner, ein hoher Sieg zu erwarten war, wäre es bei einer Niederlage des TC Beckstein nichts mit dem anvisierten Aufstieg geworden.

Heinrich Döring entschied erst im Match-Tiebreak sein Einzel für sich entscheiden (6:2, 1:6, 10:3). Bei Thomas Rist ging es schneller: 6:4, 6:0. Aber auf den nächsten Positionen 3, 4 und 5 gab es Niederlagen. Armin Schäffner 4:6, 2:6, Klaus März 4:6, 0:6 und Hermann Heisler 7:5, 4:6, 3:10. Spielführer Hans-Jürgen Heisler hielt mit seinem Sieg im Match-Tiebreak (6:3, 4.6 10:7) die Hoffnungen der Becksteiner noch aufrecht. Nun mussten mindestens zwei Doppel gewonnen werden. Mit 6:1, 3:6 und 10:6 legte das Doppel Döring/Rist vor und März/Hermann Heisler errang den weiteren wichtigen Punkt zum Gesamtsieg nach Aufgabe des Gegners (6:3, 2:3). Nicht mehr relavant war deshalb die Niederlage von Schäffner/Reinhard Vollmer in zwei Sätzen.

Damit blieben die Herren 60 in der Oberliga ungeschlagen und schaffte nun den Sprung in die höchste Liga des Badischen Tennisverbandes. Das ist der der bisher größte Erfolg des Vereins. kaze