Zwei Medaillen zeigen ihre Stärke

Beim 29. Internationalen Osterturnier in Schmalkalden erkämpfte sich die Landeskaderathletin Anna-Lena Höcherl von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim Gold und Bronze. Aufgrund ihres Geburtsjahrganges trat die TSVlerin wie schon vor einigen Wochen beim „Internationalen Ranking500 Turnier“ in der Schweiz, in der Altersklasse U18 und U21 an.

Nach zwei Jahren Zwangspause konnte dieses internationale Turnier wieder durchgeführt werden, dies zeigte sich an der Rekordteilnehmerzahl von über 300 Nachwuchsathleten aus über 46 Vereinen aus dem gesamten Bundesgebiet und Ungarn. Anna-Lena Höcherl startete zunächst in der Altersklasse U18 in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. Sie erreichte ohne Probleme den Kampf um den Einzug ins Finale. In diesem Durchgang musste sie sich durch eine Kontertechnik gegen die spätere Turniersiegerin Eva Hyseni vom Judo-Zentrum Heubach/Württemberg geschlagen geben. Im nun entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille gegen Jana Wallisch-Prinz vom PSV Erfurt/Thüringen setzte sie sich durch eine Wurftechnik erfolgreich durch und gewann damit die Bronze.

Landeskaderathletin Anna-Lena Höcherl mit ihrem Vater Gerald, der als Kampfrichter im Einsatz war. © Fels

Mit dieser tollen Platzierung im Hintergrund trat die TSV-Nachwuchskämpferin sodann noch in der Altersklasse U21 an. So richtig in Schwung schaffte sie sogar den Sprung bis ins Finale. Und auch diesen Kampf gegen Sandy Bauer vom JC Halle/Sachsen-Anhalt konnte sie für sich entscheiden und holte damit erstmals die Goldmedaille bei diesem Ranglistenturnier.

Mit zwei Medaillen in der Tasche zeigte die Leichteste der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim auf, dass man in Zukunft mit noch weiteren tollen Erfolgen von ihr rechnen muss. jotef