Für den Boxklub Bad Mergentheim verlief die Baden- Württembergischen Meisterschaft der Elite in Karlsruhe sehr erfolgreich. Den Meistertitel gewannen Janek Kuhnhäuser und Liam Doyle. Den dritten Platz errreichte Serhat Yumak.

Aktuell bereiten sich die Boxer auf den nächsten Wettkampf am 6. November in der Knorr-Fit-Arena in Bad Mergentheim vor. An dieser stark besetzten Veranstaltung nehmen Amateurboxern aus ganz Deutschland teil. Bild Knorr