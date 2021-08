Bei der Deutschen Meisterschaft über die Kurzdistanz in Bremen sicherten sich die beiden aus Gerchsheim stammenden Triathleten Lisa Heinrich und Julian Müller jeweils den Titel in ihrer Altersklasse und den dritten Rang in der Gesamtwertung

Bereits zum neunten Mal fand in der Bremer Überseestadt der City-Triathlon statt. Nach der erfolgreichen erstmaligen Ausrichtung der Deutschen

