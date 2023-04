Zum Ende eine deutliche Niederlage

Zum abschließenden Spieltag der badischen Schach-Oberliga empfing der Schachclub BG Buchen den Karlsruher Traditionsverein Schachfreunde 1853 und bezog eine hohe und verdiente 2:6-Niederlage. Damit fielen die Odenwälder bei 6:12-Mannschafts- und 30 Brettpunkten auf den achten Tabellenrang zurück. Der Klassenerhalt war aber schon vor dem letzten Spieltag gesichert.

Die Gäste – sie waren mit einer über hundert Wertungspunkte besseren Acht angetreten und waren nominell an den hinteren vier Brettern eutlich überlegen – belegten mit diesem Sieg hinter dem verlustpunktfreien SC Viernheim II den guten zweiten Platz (15:3 Punkte.

Die Auseinandersetzungen und Spannungen auf den jeweiligen Brettern drücken sich jedoch nicht in dem klaren Ergebnis aus, denn mehrere Buchener standen etwas aktiver und spielten auf Sieg, bezogen jedoch Niederlagen bzw. mussten ins Remis einwilligen.

Zunächst unterlag Mannschaftsführer Carsten Gogollok (Brett 6) gegen den jungen Simon Fidlin, der sich wohl kurz vor Partie noch auf Gogolloks Spezialvariante vorbereiten konnte. Dennoch erreichte Gogollok nach der Eröffnung eine gute Stellung, die er aber dann noch verlor. Es folgte die Punkteteilung von FM Arndt Miltner (Brett 4) gegen Stefan Joeres, wobei die Position des Fidemeisters etwas aktiver war, nachdem er zwischendurch mit einem Mehrbauern sehr gewinnträchtig stand. Bernhard Greis (Brett 5) spielte gegen den Favoriten Volker Duschek (ELO 2282) eine gewohnt starke Partie. Mit den schwarzen Steinen gelang es ihm, bis ins Damenendspiel alle Klippen zu umschiffen, und verdiente sich das Remis. Felix Hefner (Brett 7) verlor letztendlich nach offenem Schlagabtausch gegen Lukas Pfatteicher und Karlsruhe führte bereits vorentscheidend mit 3:1.

Nach annähernd sechs Stunden Spielzeit liefen noch vier Partien. Karlheinz Eisenbeisers Partie gegen FM Christoph Pfrommer war strategisch allerdings schon im Mittelspiel nach sehr genauem gegnerischen Spiel verloren, jedoch wehrte sich der Vorsitzende noch lange bei über 50 gespielten Zügen.

Aber aus den anderen drei Partien erhofften sich die Gastgeber noch etwas. Pech hatte dann FM Gerhard Junesch (Brett 3) gegen IM Lothar Arnold, indem er er seine aussichtsreiche Position mit zwei schlechten Zügen verdarb und verlor. Am längsten spielten die beiden Spitzenbretter, die den Zuschauern dramatische Schlussphasen boten und dann jeweils mit einem Remis endeten.

Am Spitzenbrett war die Partie von Buchens GM Mihajlo Stojanovic gegen das Karlsruher Talent FM Benedikt Dauner zwischendurch für den Großmeister wohl auf Gewinn gestanden, bevor über eine Phase mit hochkomplizierter Stellung die Friedenspfeife geraucht wurde.

An Brett 2 drückte IM Amadeus Eisenbeiser gegen den Karlsruher Aufsteiger FM Maximilian Ruff bis zur ersten Zeitkontrolle, ehe er in gegnerischer Zeitnot in größte Schwierigkeiten geriet, die er aber mit Glück und Geschick bis zur Punkteteilung bewältigte. eb