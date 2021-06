Zu Gast beim Aufsteiger

Die Schwäbisch Hall Unicorns treten am heutigen Freitag, 18. Juni, um 20.15 in der Americsan-Football-Bundesliga Süd (GFL) im frisch renovierten Ludwigspark-Stadion bei den Saarland Hurricans an. Die sind nach zwei Siegen sogar aktueller Tabellenführer.

Der Aufsteiger aus dem Saarland hat in den ersten beiden Punktspielen bereits gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. „Die Hurricanes haben eine schnelle und sehr physische Defense“, weiß Jordan Neuman. „Sie lebt nicht von der körperlichen Größe sondern von der Geschwindigkeit und der Aggressivität. Darauf müssen wir unsere Offense einstellen.“ Auch der Hurricanes-Offense traut der Haller Cheftrainer einiges zu: „Sie spielen einen sehr effizienten Football und brauchen nur wenige Pässe um großen Raumgewinn erzielen zu können. Dafür stehen ihnen neben dem Amerikaner Victor Wharton noch einige andere Anspielstationen zur Verfügung. „Einige kleiner Blessuren aus dem anstrengenden Spiel gegen die Broncos müssen wir beobachten und erst kurz vor dem Spiel über den Einsatz von ein paar Jungs entscheiden.“

Europa-Finale in Innsbruck Der Austragungsort für den CEFL-Bowl XV steht fest: Die Swarco Raiders Tirol werden die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag, 26. Juni, im Tivoli-Stadion in Innsbruck empfangen. Kickoff wird um 15 Uhr sein. „Wir hätten den CEFL Bowl natürlich auch gerne in Schwäbisch Hall gespielt, aber die Bedingungen sind für ein solches Spiel in Innsbruck aktuell einfach noch besser“, sagt Unicorns-Vorsitzender Jürgen Gehrke. Hauptgrund für die Entscheidung der CEFL zugunsten der Österreicher ist die mögliche Zuschauerzahl: Während in Schwäbisch Hall maximal 750 Zuschauer erlaubt wären, dürfen in Innsbruck bereits 3000 Fans ins Stadion. axst

Wie schon der Season-Opener vor zwei Wochen gegen Ravensburg wird auch dieses Unicorns-Spiel in Saarbrücken live im Free-TV auf Sport1 zu sehen sein. Die Sendung beginnt um 20 Uhr. axst