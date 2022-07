Ziel- und treffsicher

Nach zweijähriger coronabedingter Pause trugen die Seniorinnen und Senioren des Sportschützenkreises Buchen ihre Meisterschaft in den Auflage-Disziplinen wieder aus. Herausragende Leistungen waren 300 Ringe durch Raimund Müller (SV Altheim) in Luftgewehr Auflage sowie in Luftpistole Auflage jeweils 292 Ringe von Bernd Thimm (SV Altheim) und Ottmar Büchler (SV Schloßau) sowie von Bernd Thimm (KKS Osterburken) 299 Ringe in KK-Gewehr Auflage 100 Meter und 294 Ringen in KK-Gewehr Auflage 50 Meter. bie

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ergebnisse

Luftgewehr Auflage: Senioren I: Mannschaft: 1. SV Altheim 879 Ringe. – Einzel männlich: 1. Stefan Straub (SV Mudau) 294, 2. Bernhard Mackert (SV Hettingen) 291, 3. Bernd Neuberger (SV Altheim) 283. – Einzel weiblich: 1. Elke Neuberger (SV Altheim) 291, 2. Dr. Isolde Adler (SV Altheim) 288, 3. Jutta Ott-Dalhues (SV Rippberg) 282. – Mannschaft: 1. SG Buchen 887, 2. SV Altheim 877, 3. KKS Osterburken 871. – Einzel: 1. Walter Friedel (SV Schloßau) 290, 2. Joachim Schmidt (SG Buchen) 284. – Senioren IV: Einzel männlich: 1. Wolfgang Friedel (SV Schloßau) 297, 2. Hans Jürgen Landvoigt (KKS Osterburken) 293, 3. Georg Schädle (SG Buchen) 292. – Einzel weiblich: 1. Hannelore Müller (SG Buchen) 297, 2. Gisela Schädle (SG Buchen), 294. – Senioren V: Einzel: 1. Raimund Müller (SV Altheim) 300, 2. Siegmund Gross (SG Buchen) 295, 3. Max Mackert (SV Hettingen) 293. – Senioren VI: Einzel: 1. Manfred Mechler (SG Buchen) 295, 2. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt) 294, 3. Alois Stich (SSV Hornbach) 292. KK-Gewehr Auflage 100 Meter: Senioren I: 1. Bernhard Mackert (SV Hettingen) 289. – Senioren II: 1. Bernd Thimm (KKS Osterburken) 299, 2. Roger Höly (SGi Walldürn) 293. – Senioren IV: Einzel männlich: 1. Anton Schmitt (SV Hettingen) 282, 2. Günter Leitz (SV Hettingen) 276. – Einzel weiblich: 1. Hannelore Müller (SG Buchen) 296, 2. Brigitte Schneider (SGi Walldürn) 293. – Senioren V: 1. Franz Eiermann (SV Hettingen) 282, 2. Reinhold Halbaur (SG Buchen) 290, 3. Rolf Schneider (SGi Walldürn) 286. – KK-Gewehr Auflage 50m: Senioren I: 1. Bernhard Mackert (SV Hettingen) 282. – Senioren II: 1. Bernd Thimm (KKS Osterburken) 294, 2. Roger Höly (SGi Walldürn) 276. – Senioren IV: Einzel männlich: 1. Hans Jürgen Landvoigt (KKS Osterburken) 288, 2. Herbert Pötzsch (KKS Osterburken) 281, 3. Manfred Schulz (KKS Osterburken) 276. – Einzel weiblich: 1. Hannelore Müller (SG Buchen) 272, 2. Brigitte Schneider (SGi Walldürn) 256. – Senioren V: 1. Franz Eiermann (SV Hettingen) 280, 2. Rolf Schneider (SGi Walldürn) 277, 3. Reinhold Halbaur (SG Buchen) 256. – Senioren VI: 1. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt) 267. Luftpistole Auflage: Senioren I: Mannschaft: 1. SV Altheim 851. – Einzel: 1. Bernd Neuberger (SV Altheim) 281, 2. Achim Singer (SV Altheim) 278, 3. Volker Franz (SGi Walldürn) 232. – Senioren II: 1. Bernd Thimm (SV Altheim) 292, 2. Hans Mittelstaedt (SG Buchen) 281, 3. Jürgen Sillmann (SG Buchen) 281. – Senioren VI: 1. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt) 280, 2. Kurt Richter (SG Buchen) 274. 50 Meter Pistole Auflage: Senioren I: 1. Jürgen Sillmann (SG Buchen) 265. – Senioren IV: 1. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt) 277, 2. Georg Schädle (SG Buchen) 262, 3. Wilfried Nickel (SG Buchen) 250. 25 Meter Pistole Auflage: Senioren I: 1. Jürgen Sillmann (SG Buchen) 282, 2. Bernd Thimm (SV Altheim) 278. – Senioren IV: 1. Georg Schädle (SG Buchen) 291, 2. Wilfried Nickel (SG Buchen) 278.