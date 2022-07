Zeit aus den USA bestätigt

Auf zwei Tage erstreckte sich das Nationale Waiblinger Leichtathletik. Meeting. Bei guten äußeren Bedingungen nutzen dies Lia Luisa Markert und Lea Ehrenbrink von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim, um mit mit neuen Bestleistungen ihr Können zu demonstrieren.

Lia Luisa Markert/U20 hat als Ziel die Deutschen Meisterschaften. Die Qualifikation dazu hat sie bereits in der Tasche. Durch ihr Sportstipendium an der Universty of Charleston in den USA gelangte sie dort in eine gute Trainingsgruppe.

Lia Luisa Markert überzeugte beim Nationalen Meeting in Waiblingen über die 3000 Meter mit neuer Bestzeit von 11:37,10 Minuten. © Roman Böhnke

Im Herbst 2021 begann die Vorbereitung auf die Saison 2022 mit Läufen im Cross Country, die schon gut für Markert liefen. In der Trainingsgruppe, die sieben bis mal pro Woche trainiert, steigerte sie ihre Leistung ständig.

Bei ihrem ersten Rennen über 3000 Meter Hindernis im Mai in Glenville/USA unterbot sie mit 11:43,07 Minuten bereits die Norm für die Deutschen Meisterschaften. Deswegen hat sich Markert dazu entschlossen, auch die Saison in Deutschland mitzunehmen.

Bei Temperaturen über 30 Grad ist Markert das Rennen in Waiblingen zurückhaltend angegangen. Der erste Wassergraben lief sehr gut, dadurch wurde sie entspannter. In den ersten beiden Runden lag Markert hinter einer Läuferin aus Straßburg. Nach zwei Runden wurde das Tempo der Führenden ihr aber zu langsam und sie übernahm selbst die Spitze, die sie bis zum Ziel nicht mehr abgab. Alle Hindernisse liefen gut, nie musste sie den Fuß aufsetzen.

Nach einem guten Schlusssprint blieb die Uhr für sie bei 11:37,10 Minuten stehen. Dies war eine deutliche Verbesserung ihrer bisherigen Bestleistung.

Nun ist der Fokus auf die Deutschen Meisterschaften gerichtet bevor es dann wieder in die USA zur Vorbereitung auf die Cross-Country-Serie geht.

Lea Ehrenbrink (/U18) ging im Hammerwerfen an den Start. dem dem drei Kilogramm schweren Wurfgerät gelangen ihr Würfe um die 40 Meter. Im dritten Durchgang warf sie mit 40,83 Meter Bestleistung. hl