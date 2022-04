Zauberer zeigen ihre Krallen und bestehen im Löwenkäfig

Zweimal trafen die Hakro Merlins in der laufenden Spielzeit bereits auf die Basketball Löwen, zweimal hieß der Sieger Crailsheim. Das Ligahinspiel in der Stierkampfarena entschieden die Zauberer in der Overtime für sich, im Pokalhalbfinale bezwangen sie die Braunschweiger 85:71.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum 30. Spieltag der BBL reiste das Team von Headcoach Sebastian Gleim bereits am Montag gen Niedersachsen, um wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze zu sammeln.

Besser in Partie gekommen

Gegen Löwen kamen die Zauberer zunächst besser in die Partie und erspielten sich zu Halbzeit einen 4-Punkte-Vorsprung. Es entwickelte sich eine an Spannung kaum zu überbietende zweite Hälfte. Am Ende machten die Merlins den Deckel in der regulären Spielzeit drauf und fuhren mit dem 87:84 ihren zweiten Sieg in Serie ein. Topscorer wurden Terrell Harris und Mike Caffey mit jeweils 18 Punkten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach gefühlt endlosen Wochen mit Corona- und Verletzungspech steht den Merlins endlich wieder ein breiterer Kader zur Verfügung. Neben dem langzeitverletzten TJ Shorts mussten die Zauberer jedoch auch in Braunschweig weiterhin auf ihren Big Man Bogdan Radosavljevic verzichten. Die Starting Five komplettierten neben dem Topscorer aus dem Heidelberg-Sieg, Jaren Lewis, die Scharfschützen Maurice Stuckey und Terrell Harris sowie Center Richmond Aririguzoh und Nachverpflichtung Mike Caffey. Die Hausherren holten sich den Sprungball, der deutsche Nationalspieler David Krämer eröffnete die Partie per Lay-up. Im direkten Gegenangriff verwandelte Moe Stuckey gleich seinen ersten Versuch von Downtown und brachte seine Zauberer somit erstmals in Führung (2:3). Die Merlins blieben weiter am Drücker und erhöhten auf 10:4. Die Zuschauer sahen bis hierhin ein temporeiches erstes Viertel, in dem sich die Zauberer vor allem von der Dreierlinie stark präsentierten. Owen Klassen glich kurz darauf per Alley-oop für die Löwen aus. Doch zum Schluss setzte sich das Team von Sebastian Gleim erneut leicht ab und beendete den ersten Durchgang mit einer 23:20-Führung.

Die Merlins wollten an ihre starken ersten zehn Minuten anschließen und bauten ihren Vorsprung auf sieben Punkte aus. Auf der Gegenseite wehrte sich besonders Braunschweigs Krämer. Mit seinem Steal und dem anschließenden Lay-up zum 26:33 zwang Harris Jesus Ramirez in seine erste Auszeit. Besonders bei den Rebounds performten die Zauberer deutlich besser, mit 15:6 hatten die Gäste die Nase bislang klar vorn. Dann zeigte Caffey, warum er nach Crailsheim geholt wurde: In zwei Angriffen hintereinander traf der Point Guard von Downtown. Terrell Harris tat es ihm kurz darauf gleich und baute den Vorsprung der Gäste auf elf Zähler aus. Doch die Basketball Löwen ließen die Merlins nicht abreißen, Martin Peterka und Tookie Brown rissen das Offensivspiel ihrer Mannschaft an sich. Damit endete die erste Hälfte beim Stand von 44:48.

Energiegeladen

Die Hausherren kamen energiegeladen aus der Kabine und übernahmen früh im dritten Viertel die Führung (51:50). Die Merlins kombinierten sich nach wie vor gut in die gegnerische Hälfte, hatten im Abschluss jedoch weniger Spielglück. Mit einem Rückstand von fünf Punkten ging Sebastian Gleim in ein weiteres Time-out.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anschließend sammelte Crailsheims Iceman Jon Axel Gudmundsson die ersten Punkte seit gut vier Minuten für die Zauberer. Jaren Lewis legte kurz danach noch einen drauf und verkürzte den Rückstand erneut auf sechs Punkte. Gegen Ende des dritten Durchgangs kämpften sich die Merlins zurück und schlossen bis auf zwei Punkte. Shooting Guard Moe Stuckey war es schließlich, der die Führung zurück nach Crailsheim holte. Doch mit der letzten Sekunde traf der Lette Arturs Zagars zum 68:67.

Drohte erneut eine Entscheidung in der Overtime? Mit zwei Zweipunktetreffern in Serie setzte erneut Zauberer Harris die ersten Akzente im finalen Viertel. Doch die Mannschaft von Jesus Ramirez ließ die Gäste nicht abreißen. Dann traf es Crailsheims Stuckey besonders hart, der nach seinem zweiten unsportlichen Foul das Parkett verlassen musste. Beim Stand von 77:73 gingen die Gäste in eine weitere Auszeit. Anschließend bescherte Mike Caffey ihnen ein enorm wichtiger Dreier. Damit war die Crunchtime eingeläutet, die Merlins trennten drei Minuten vor Schluss nur zwei Punkte von den Löwen. Doch Elias Lasisi behielt gleich doppelt die Nerven von der Dreipunktelinie und holte die Führung zurück in Zauberhand. Zehn Sekunden vor Ende, die Merlins führten mit drei Punkten, foulte Aririguzoh Krämer an der Dreierlinie. Doch der Nationalspieler zeigte Nerven und vergab seinen zweiten Versuch. Auf der Gegenseite entschied Mike Caffey die Partie und besiegelte den 84:87-Endstand.