„Zauberer“ wollen auf beiden Enden des Spielfeldes besser werden

Nach dem Europe-Cup-Spiel müssen die Hakro Merlins Crailsheim am heutigen Samstag, 23. Oktober, um 18 Uhr wieder in der Basketball-Bundesliga ran. Die Fahrt führt die Mannschaft von Trainer Sebastian Gleim ins 175 Kilometer entfernte Bayreuth.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Hausherren ist es das erste Heimspiel der laufenden Saison in der Oberfrankenhalle Bayreuth. Von den bisherigen drei Auswärtspartien hat der Hauptrunden-Zehnte der vergangenen Spielzeit nur eines gewinnen (86:72 in Chemnitz. Rückenwind dürfte das Team von Headcoach Raoul Korner aber dank der kürzlichen Auswärtserfolge im Fiba-Europe-Cup bekommen, wo sich medi bayreuth sowohl gegen die österreichischen Kapfenberg Bulls (100:70) als auch gegen die Niederländer Donar Groningen (71:64) durchsetzten. Topscorer der Bayreuther sind bislang die beiden Forwards Sacar Anim mit 16.3 Zählern pro Spiel und Terry Allen mit 14.7 Punkten. Defensiv überzeugen vor allem Martynas Sajus mit sieben Rebounds pro Spiel und Marcus Thornton mit bereits sechs Steals in den ersten drei Partien.

Trainer Sebastian Glein hofft auf den zweiten BBL-Sieg. © PhilippReinhard.com

Ähnlich wie die „Zauberer“ in der letzten BBL-Begegnung gegen ratiopharm ulm, hatten auch die Bayreuther am vergangenen s Wochenende gegen die Hamburg Towers vor allem im vierten Spielabschnitt offensiv große Schwierigkeiten. In den letzten acht Minuten erzielten die Oberfranken nur vier Punkte.

Die Merlins haben bereits ein Ligaspiel mehr absolviert, können bislang aber ebenfalls nur einen Sieg gegen s.Oliver Würzburg zum Saisonauftakt verbuchen (111:84). Anders als im Europe-Cup sind die „Zauberer“ in der Liga bislang defensiv zu anfällig. Durchschnittlich kassiert das Team von Sebastian Gleim über 93 Punkte pro Spiel. Hinzu kam in der letzten Begegnung gegen ratiopharm Ulm ein schlechter vierter Abschnitt, in dem man die sonst recht ausgeglichene Partie verspielte und am Ende deutlich mit 72:91 verlor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mut dürfte jedoch die aktuelle Verfassung von Maurice Stuckey machen, der mit sechs verwandelten Dreiern Man of the Match gegen die Ulmer wurde und nach kurzer Trainingspause bereits gegen Tsmoki Minsk zurückkehrte. Auch Center Bogdan Radosavljevic spielte in der Offensive trotz der Niederlage gegen die Weißrussen stark auf.

Für die Auswärtsfahrt nach Bayreuth wird die Defensive der Merlins im Fokus stehen. Offensiv haben die Zauberer mit TJ Shorts II, Jaren Lewis oder Moe Stuckey gute Scorer. Hinten ist die Mannschaft von Sebastian Gleim häufig aber noch zu inkonstant. Das gilt es gegen die Oberfranken in den Griff zu bekommen.

„Bayreuth ist ein bekanntermaßen starkes Heimteam mit viel Qualität und Erfahrung. Auch jetzt bleibt uns nicht viel Zeit, wir müssen das große Bild sehen. Die Konzentration liegt auf uns und unserem Prozess, auf beiden Enden des Spielfeldes besser zu werden“, äußerte sich Headcoach Sebastian Gleim zum bevorstehenden Match.