Alba Berlin – Hakro Merlins Crilsheim 100:62 (24:8, 25:17, 26:16, 25:21)

Berlin: Siva (15 Punkte/davon 3 Dreier), Giffey (15/3), Fontecchio (14/2), Eriksson (12/3), Delow (9), Schneider (8/2), Lo (7), Mattisseck (6/2), Sikma (6), Nikic (5), Lammers (3), Thiemann.

Crailsheim: Lasisi (9/1), Caisin (9/3), D. Kovacevic (7), Radosavljevic (6), Jones (6/2), Bell-Haynes (5), Lazic (5/1), Hilliard (4), Highsmith (4), Bleck (4), Stuckey (3/1).

Alba Berlin, amtierender Deutscher Meister und Pokalsieger, war von Beginn an zielstrebiger. Der Euroleague Teilnehmer erwischte einen Sahne-Tag, traf unter anderem 15 von 28 Dreierversuchen, und wurde seiner Favoritenrolle gerecht.

Auf Crailsheimer Seite fehlte neben Tim Coleman auch der sprunggewaltige Jamuni McNeace. Er musst wegen Rückenproblemen passen). Bei Alba schauten Louis Olinde und Jayson Granger verletzungsbedingt zu.

Den besseren Start erwischten die Berliner. Bei den „Zauberern“ fanden die ersten Würfe nicht den Weg in den Korb und so führten die Gastgeber führten bereits nach drei Minuten mit 9:0. Der finnische Headcoach reagierte sofort und zog seine erste Auszeit. Weiter waren es aber die Berliner, dieses Mal in Person von Fontecchio, die ihre Würfe versenkten. Gegen engagiert verteidigende Berliner fanden die Zauberer offensiv kaum Lösungen, Erst in der siebten Minute brachte Elias Lasisi das erste Mal den Ball im Berliner Korb unter. Die Crailsheimer gingen mit einem deutlichen 8:24-Rückstand in das zweite Viertel.

Alba spielte weiter seine Klasse aus. Crailsheim hatte weiter viel Mühe gegen die aggressive Defense der Hauptstädter zu punkten. Nach 18 Minuten rief Tuomas Iisalo erneut seine Jungs an die Bande. 43:23 stand es zu diesem Zeitpunkt für die Albatrosse. In die Kabinen ging es schließlich mit 49:25. Nach der Pause fanden die Gäste besser ins Spiel. Bogdan „Boggy“ Radosavljevic und Trae Bell-Haynes, der insgesamt von den Berlinern hervorragend „ausgeschaltet“ wurde, agierten nun etwas zwingender auf dem Weg zum Korb, doch Berlin schlug zu jeder Zeit eiskalt zurück und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Parkett als Sieger verlassen sollte. Vor allem von der Dreierlinie zeigte sich der deutsche Meister brandgefährlich. Nahezu jede erfolgreiche Aktion der Merlins wurde von Alba sofort gekontert. Mit 75:41 ging es in den Schlussabschnitt.

Dort sorgte der frühere Würzburger Dejan Kovacevic für ein erstes Highlight: Trotz eines unsportlichen Fouls brachte er den Ball im Korb unter. Auch Youngster Radii Caisin zeigte sich treffsicher (3 von 3 Dreier).

Als Maurice Stuckey mit seinem fünften persönlichen Foul auf die Bank musste, spielte für ihn fortan Nachwuchsspieler Vladan Lazic. Der junge Kroate Lazic nutzte die Spielzeit und traf kurz vor dem Ende per Dreier. Im letzten Angriff der Hohenloher fand er via schönem Assist Jeremy Jones, der den Dreier im Korb unterbrachte. Es waren seine ersten Bundesliga-Punkte

Alba spielte ganz im Stil einer Spitzenmannschaft ihre komfortable Führung weiter aus und ließ in der zweiten Hälfte keine Spannung mehr aufkommen. Crailsheim dagegen fand gegen stark aufspielende Berliner kaum zum eigenen Spiel. Sowohl offensiv, als auch in der Verteidigung präsentierte sich der deutsche Meister sehr stark. Allen voran Peyton Siva und Niels Giffey (beide 15 Punkte) zeigten im ersten Spiel nach ihren Verletzungen ihre besonderen Qualitäten.

Am Mittwoch gegen Würzburg

Nun gilt es für die „Zauberer“, das Spiel abzuhaken und den Blick nach vorne zu richten. Bereits am Mittwochabend empfangen die Crailsheimer im Nachholspiel des 20. Spieltags s.Oliver Würzburg. Tip-Off in Ilshofen ist um 20.30 Uhr. cd