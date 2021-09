„Zauberer“ vier Mal gegen Riesen

Gleich vier Mal kommt es am heutigen Samstag, 11. September, zum Aufeinandertreffen zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und den Hakro Merlins Crailsheim. Im Rahmen des Porsche BBA Season Openings in der MHPArena testen sowohl die Nachwuchszauberer der Altersklassen U12 (11 Uhr), U14 (13 Uhr) als auch die Bundesligamannschaften der U16 (15) als und die Profitteams beider Vereine. Um 19.30 Uhr kommt es zum Duell des Hauptrundenerstem Ludwigsburg gegen den Tabellenfünften der vergangenen Saison empfängt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Crailsheimer Leistungsträger Bogdan Radosavljevic und TJ Shorts II haben ihre Verletzungen mittlerweile auskuriert und trainieren wieder mit der Mannschaft, so dass die Merlins zum ersten Mal mit dem kompletten Kader in ein Testspiel gehen werden.

Das Aufeinandertreffen mit Ludwigsburg ist die vorletzte Begegnung der Saisonvorbereitung. Am 18. September um 18 Uhr steht dann noch das letzte öffentliche Spiel gegen JDA Dijon in der Crailsheimer Hakro.Arena an (Tickets unter https://hakro-merlins.reservix.de/). anu