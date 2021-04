„Zauberer“ sind vor den „Rastamännern“ gewarnt

Für die Hakro Merlins Crailsheim steht das vorletzte Heimspiel der Bundesliga-Hauptrunde an. Am morgigen Samstag empfangen die „Zauberer“ um 20.30 Uhr Tabellenschlusslicht Rasta Vechta in der Arena Ilshofen.

Während sich Crailsheim bereits vorzeitig für die erste Playoff-Teilnahme der Vereinsgeschichte qualifiziert hat, stecken die Niedersachsen ganz tief im Abstiegskampf. Vor den verbleibenden fünf Saisonspielen liegen die Gäste derzeit sechs Zähler hinter dem rettenden 16. Tabellenrang.

Trainer Iisalo will sein Team immer weiter verbessern. © PhilippReinhard.com

Vor dieser Saison hat sich bei Vechta, das in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils eine PlayoffMannschaft hatte, sehr viel verändert. Vor allem musste der Abgang von Erfolgstrainer Pedro Calles kompensiert werden. Der Spanier wechselte vor der Saison zu den Hamburg Towers und führte nun die Hanseaten ebenfalls in die Playoffs. Sein Nachfolger in Vechta wurde Thomas Päch, der nach 21 Niederlagen in 25 BBL-Spielen allerdings beurlaubt wurde. Seitdem steht sein ehemaliger Assistent Derrick Allen hauptverantwortlich an der Seitenlinie.

Die Crailsheimer feierten zuletzt einen Auswärtssieg in Chemnitz, „In diesem Spiel stand unsere Defense nach dem ersten Viertel solide“, blickt Tuomas Iisalo zurück. „Das ist unser Weg, Spiele in der BBL zu gewinnen. Wir arbeiten weiter hart und haben das Gefühl, dass wir uns weiterhin als Team verbessern können.“

Unterschätzen will man auf Crailsheimer Seite die Gäste aus Niedersachsen ganz bestimmt nicht. „Vechta wird alles geben, um in der Liga zu bleiben. Sie haben ihren Trainer gewechselt und sich seit unserem letzten Aufeinandertreffen auch auf dem Parkett verstärkt“, warnt Iisalo. „Wir müssen bereit sein, die aggressive Defense von Vechta mit guter Teamarbeit zu attackieren.“

Ob bei den Gästen deren Top-Rebounder mit von der Partie ist, ist unklar. Dennis Clifford fehlte den Niedersachsen zuletzt verletzungsbedingt.

