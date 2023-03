Zauberer benötigen eine Menge Energie

Ein wichtiges Heimspiel wartet am Samstag auf die Merlins Crailsheim in der Basketball-Bundesliga. Im Hexenkessel „Arena Hohenlohe“ empfangen sie den Tabellennachbarn aus Braunschweig. Mit der Unterstützung der Fans, wie zuletzt beim fulminanten Derbysieg gegen Ulm, wollen sie auch gegen die Löwen mit einem Heimsieg vom Parkett gehen. Sprungball ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Die Basketball-Löwen Braunschweig kamen holprig in die Saison und kämpfen seit Beginn an um den Klassenerhalt. Auch weil sie immer wieder mit verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen hatten, kam die Mannschaft von Jesús Ramírez nie konstant in einen Spielrhythmus. Von den gespielten 25 Spielen konnten sie sieben für sich entscheiden, 18-Mal ging die Mannschaft von Alleingesellschafter und NBA-Star Dennis Schröder als Verlierer vom Parkett und befindet sich somit aktuell auf dem 16. Tabellenplatz.

Topscorer des Teams ist der deutsche Nationalspieler David Krämer. Der Scharfschütze drückt über acht Mal pro Spiel von jenseits der Dreierlinie ab und versenkt die Würfe zu knapp 33 Prozent. Mit 17,6 Punkten pro Partie erzielt Krämer die mit Abstand meisten Zähler aller deutschen Spieler in der BBL und empfiehlt sich nach dieser individuell starken Saison für höhere Aufgaben.

„Am Samstag steht eines der ‘Spiele der Saison‘ an, aber ab jetzt gibt es für uns nur noch wichtige Spiele. Braunschweig hat eine starke Mannschaft, vor allem nach den Nachverpflichtungen Myles und Sleva. Sie spielen mit viel Einsatz über 40 Minuten. Wir müssen darauf vorbereitet sein und die Energie matchen. Wenn wir das schaffen, haben wir ein gutes Spiel. Unser großer Vorteil ist, dass wir vor unseren großartigen Fans spielen können. Sie unterstützen uns und kreieren einen Hype, mit dem wir das Spiel gewinnen können. Wir müssen über das ganze Spiel bereit und fokussiert sein“, sagt Merlins-Headcoach Nikola Markovic vor dem Spiel.

Die Mannschaft der Crailsheimer möchte am Samstag ihren sechsten Heimsieg feiern. Ein wichtiger Faktor dafür wird auch James Batemon sein. Seit seiner Ankunft in Crailsheim Mitte Januar verbesserte sich der Guard stetig – am vergangenen Wochenende in Heidelberg feierte er mit 28 Punkten seine BBL-Bestleistung. Auch die zuletzt krankheitsbedingt ausgefallenen Fabi Bleck und Moe Stuckey, der mit 26 Zählern im Hinspiel ein Garant für den 101:91-Sieg war, werden am Samstag im Kader zurückerwartet.

Generell haben die Hohenloher gute Erfahrungen in den Duellen mit den Löwen gemacht. Inklusive des Sieges im Pokal-Halbfinale 2022 entschieden die Zauberer die letzten acht direkten Duelle für sich. cdud