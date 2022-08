Wieder eine perfekte reguläre Saison

Schwäbisch Hall Unicorns – Straubing Spiders 35:10 (28:0, 0:3, 7:0, 0:7)

Die Punkte für Schwäbisch Hall erzielten: Mikey Alfieri (12), Aurieus Mintion (6), Julian Annerwall (6), Niclas Lux (6), Tim Stadelmayr (5).

Zuschauer: 1463.

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben im letzten Punktspiel der GFL-Süd-Saison einen 35:10-Sieg gegen die Straubing Spiders geladet. Damit beendeten sie die „Regular Season“ erneut ohne Niederlage. Nach einem starken ersten Viertel zeigten die Haller im Optima Sportpark aber Schwächen in der Offense, wie man sie sonst nicht von ihnen kennt.

Deshalb trat auch ein unzufriedener Headcoach Jordan Neuman kurz nach dem Spiel vors Mikrofon. Er zeigte sich enttäuscht von seiner Offense: „Wir haben zwar stark angefangen aber dann gab es viele Fehler und mir fehlte die Energie in unserem Angriffspiel.“ Nach einem beeindruckenden 28:0 im ersten Viertel schienen die Unicorns ihr Pulver an diesem Tag verschossen zu haben.

Dabei waen die Spiders an diesem Tag eigentlich ein geschwächten Gegner dar, denn die Niederbayern haben in den letzten Wochen mit einem großen Verletzungspech zu kämpfen, ähnlich wie die Unicorns zur Mitte der Saison. So gestaltete sich dann auch das erste Viertel als eine klare Angelegenheit für die Unicorns: innerhalb von zehn Spielminuten erzielten Mickey Alfieri, Aurieus Minton und Julian Annerwall (alle PAT Tim Stadelmayr) drei Touchdowns zum 21:0. Als krönenden Abschluss des ersten Spielabschnitts gelang dann noch Niclas Lux eine Pass-Interception, die er über 42 Yards zum 28:0 zurücktrug. „Die Unicorns haben im ersten Viertel mal kurz die Muskeln angespannt und uns gezeigt, wie der Hase laufen könnte. Dann sind sie vom Gas gegangen und wir haben das Ergebnis für uns ganz motivierend gestalten können“, so Straubings Head Coach Maximilian Macek nach dem Spiel. Eine treffende Beschreibung des Spielverlaufs, doch freiwillig hatten die Haller nicht zurück geschraubt. Während die Unicorns-Defense im gesamten Spiel eine gute Figur abgab, kam ihre Offense nun ins Stocken. Zu viele Fehler schlichen sich ein und vor der Pause musste man alle vier Ballbesitze ohne Punkte an den Gegner abgeben. Den Gästen gelang hingegen kurz nach dem ersten Seitenwechsel zumindest ein 20-Yard-Fieldgoal von Philipp Biebl zum 28:3.

Aus der Kabine kamen die Unicorns dann durchaus konzentrierter und vermittelten den Eindruck, zu alter Stärke zurückgekehrt zu sein. Einen von der eigenen 32-Yard-Linie aus flüssig vorgetragenen Angriffszug konnte Mikey Alfieri mit einem 14-Yard-Lauf zum 35:3 abschließen. Danach war aber wieder Sand im Getriebe der Haller Offense. Erst wurde ein Pass von Reilly Hennessey abgefangen und vom nächsten Ballbesitz musste man sich per Befreiungskick trennen.

Die Haller Defense blieb stabil und verwehrte den Gästen weitere Punkte, allerdings nur bis kurz nach dem letzten Seitenwechsel. Ein 4-Yard-Lauf von Straubings Cole-Bailey Cantwell (PAT Philipp Biebl) ließ die Spiders auf 10:35 an die Haller herankommen. Den inzwischen schon recht sicheren Sieg vor Augen, sollte es die Haller Offense, in der nun mehr und mehr Backup-Spieler eingesetzt wurden, dann auch nicht zu mehr bringen. Selbst ein Fieldgoalversuch über 20 Yards von Tim Stadelmayr wurde vergeben und so blieb es bis zum Ende beim 35:10.

Am 10. September findet in Schwäbisch Hall das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft statt. Mit Blick auf dieses Spiel sagte Jordan Neuman: „Die Playoff-Zeit ist immer eine ganz besondere Zeit im Jahr und wir haben jetzt zwei Wochen lang Stress.“ Noch steht nicht fest, wer in Schwäbisch Hall antreten wird aber Neuman ist sich sicher: „Egal ob es Köln, Berlin oder Dresden wird, ich erwarte auf jeden Fall ein spannendes Spiel, das wahrscheinlich erst in den letzten Minuten entschieden wird.“ axst