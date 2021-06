Wie ein „Sprungfloh“

Überaus glückliche und strahlende Kinder traf man beim kleinen vereinsinternen Wettkampf der Leichtathleten der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim in Igersheim in. Nach den Lockerung für den Amateursport organisierte das bewährte Team Losert/Ledwig gleich einen Wettkampf.

Die sehr kompakt liegenden Wettkampfstätten veranlassten den Ausrichter dazu, diese Veranstaltung nur vereinsintern durchzuführen, damit die Hygiene- und Abstandsregeln laut des Schutzkonzeptes des Verbandes eingehalten werden konnten.

Für die Altersklassen ab Jahrgang 2011 standen Ballwurf, Kugelstoß, Hoch- und Weitsprung auf dem Programm.

Der Weitsprung entwickelte sich zu einer rechten „Flugshow“ der jungen Athleten. Nach der langen Wettkampfpause wurden zahlreiche Bestleistungen aufgestellt. Es war schon überraschend, dass es in einigen Fällen sogar regelrechte „Leistungsexplosion“ gab. Das zeigt, dass diese Athleten fleißig am Online-Training und bei den Home-Trainingsplänen der letzten sechs Monate dabei waren.

Den weitesten Sprung des Tages landete Blanka Herrmann (Altersklasse W13). 4,76 Meter legte sich gleich im ersten Durchgang hin. Dass dies kein „Sonntagssprung“ war zeigte sie in den weiteren Versuchen, in denen sie diese tolle weite bestätigte, denn ess folgten zwei Mal 4,70 Meter sowie außerdem und noch 4,67 und 4,65 Meter. Es war insgesamt also eine starke Serie von Blanka Herrmann.

Ines Hofmann (W10) zeigte mit 4,00 Meter ebenfalls eine Top-Leistung. Richtig spannend ging es im in der Klasse W11 zu. Ein Dreikampf um den Sieg entwickelte sich zwischen Maren Korn, Sophia Götz und Jule Schwab. Dieser endete schließlich zu Gunsten von Maren Korn mit 3,62 Meter. Sophia Götz kaum auf 3,58 Meter und Jule Schwab lag mit 3,57 Meter nur knapp dahinter.

Bei Ballwurf und Kugelstoßen überzeugte Ian Hochrein (M15). Die vier Kilogramm schwere Kugel stieß er auf 11,10 Meter und im Ballwurf kam er auf 51,00 Meter. Stark waren auch die 39 Meter von Kairon Scott Backes (M11).

In der Klasse W12 entwickelte sich ein Zweikampf zwischen Lara Blagojevic und Martina Ghidelli. Dies wirkte sich positiv auf die Leistungen aus. Lara Blagojevic hatte mit 4,19 Meter im Weitsprung und 1,26 Meter im Hochsprung die besseren Leistungen. Martina Ghidelli trumpfte beim Kugelstoßen mit 5,42 Meter und Ballwurf (30 Meter) auf.

Absolut sehenswert war der Hochsprung der Klasse W13. 7 Mädchen traten an. Ab 1,20 Meter waren noch Lara Zehnder, Faina Hofmann und „Sprungfloh“ Blanka Herrmann dabei. Bei Lara Zehnder war dann aber bei dieser Höhe Schluss. Faina Hofmann blieb noch bis 1,26 Meter im Rennen und musste bei 1,29 Meter passen. Bis 1,38 Meter gab es gelungene Lattenüberquerungen von Blanka Herrmann, die folgende Höhe von 1,41 Meter konnte sie nicht mehr überqueren. hl