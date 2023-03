Wie der TSV Röttingen die Regionalliga meistern will

TSV Röttingen – Hammelburg II 3:1 (28:26,19:25,25:21,25:21)

Röttingen: Bache, Baumann, Dod, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Gehringer, Gohsrich, Johne, Katzschner, Luca Mehring, Jonas Mehring, Rein, Steinride, Wunderlich.

Obwohl die Meisterschaft rechnerisch längst gesichert war, wollten die Herren des TSV Röttingen den 13. Sieg im 14. Pflichtspiel erringen und dem Heimpublikum ansehnlichen Volleyballsport zum Saisonende präsentieren. Im Sonntagsspiel wurde die Partie gegen den Tabellenletzten aus Hammelburg schließlich mit 3:1 gewonnen.

Der Aufstieg in die Volleyball-Regionalliga reiht sich in eine Reihe größerer Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte des TSV Röttingen ein und bildet den vorläufigen Höhepunkt. Schlugen die Herren um Kapitän Hannes Dollmann im Jahre 2018 noch in der vorletzten Klasse (Bezirksklasse Unterfranken Ost) auf, ist in den vergangenen Jahren das junge Team spielerisch, taktisch und auch physisch gereift und fast in Folge vier Mal aufgestiegen.

Säulen des Teams, wie die Diagonalachse mit Quintus Gohsrich und Lorenz Dollmann sowie die Routiniers Luca Mehring, Hannes Dollmann und Stefan Ott, wurden über die vergangenen Jahre durch junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs ergänzt, die sich – wie etwa Paul Metzger, Leon Wunderlich oder Jonas Mehring – zu Führungsspielern entwickelt haben. Für Coach Gehringer ist die Entwicklung der Mannschaft mit einem Altersschnitt von 22 Jahren vor allem im taktischen Bereich und den Abwehraktionen noch nicht abgeschlossen. „Die Jungs haben sich richtig reingehängt und das ein oder andere Mal auch das Glück des Tüchtigen in engen Partien gehabt. Wir haben mit starken Aufschlägen und dem vielleicht besten Angriff der Liga unsere Schwächen wettgemacht. Wer aber am Ende mit zehn Punkten Vorsprung gewinnt, hat sich den Titel redlich verdient.“, resümiert der Trainer.

Direkt über der neuen Spielklasse Regionalliga – mit den 3 Bundesligen – wird die „Luft dünner“ und professionelle Strukturen samt erheblicher Budgets durch Sponsoren letztlich bestimmend für den Ligaverbleib. Einen erneuten Aufstieg kann und will man sich in Röttingen derzeit nicht leisten, sondern vorwiegend mit eigenem Nachwuchs im leistungsorientierten Breitensport die Klasse halten, ordnet Team-Manager Dr. Bernd Dollmann die weitere Ausrichtung ein.

„Die Regionalliga Südost als höchste bayerische Spielklasse ist noch kein finanzielles Abenteuer. Aber Auswärtsspiele in Passau, Schwabing, München, Grafing und Herrsching bedeuten viel zeitlichen Aufwand für alle Beteiligten“, so Dollmann.

Der Kader wird allerdings breiter werden müssen, schon weil die Anzahl der Partien zunimmt. Auch die Führungsverantwortlichen im Gesamtverein, allen voran der Vorstand und die Abteilungsleitung, unterstützen die erfolgreichen Volleyballer weiterhin personell, logistisch und finanziell. Abteilungsleiter Winfried Hubert hatte im Zuge der Feierlichkeiten sogar eigens einen Song auf seine erfolgreichen Herren komponiert und dem Publikum vorgetragen.

Überhaupt schwappte die Euphorie im Verein in der vergangenen Saison schnell auf das Publikum über, und so unterstützte eine fantastische Kulisse von bis zu 300 Zuschauern die Volleyballer von Heimspiel zu Heimspiel.