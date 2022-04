Wichtiger Sieg für den TSV Assamstadt im Tabellenkeller

Im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost der Herren punkteten gleich mehrere Mannschaften. Der TTC Korb und die SG Höpfingen/Walldürn erkämpften jeweils 8:8-Unentschieden bei weiter vorne platzierten Teams, der TSV Assamstadt gar siegte gegen den Mitbewerber im Kampf um den Klassenerhalt, BJC Buchen II, mit 9:3. TTC Schefflenz – TTC Limbach 8:8 TTC Schefflenz: Einzel: Siebert, Semar, Waschitschek, Kazakis, Mack, Körner, Doppel: Siebert/Semar, Waschitschek/Mack, Kazakis/Körner. TTC Limbach: Einzel: Marco Trappmann, René Trappmann, Sigmund, Klaus Trappmann, Mierswa, Gramlich, Doppel: M. Trappmann/Sigmund, R. Trappmann/Gramlich, K. Trappmann/Mierswa. Spielverlauf: 1:0 Siebert/Semar, 1:1 – 1:4 M. Trappmann/Sigmund, K. Trappmann/Mierswa, R. Trappmann, M. Trappmann, 2:4 Waschitschek, 2:5 Sigmund, 3:5 Mack, 3:6 – 3:7 Mierswa, M. Trappmann, 4:7 – 7:7 Semar, Waschitschek, Kazakis, Mack, 7:8 Gramlich, 8:8 Siebert/Semar. Die Differenz von sechs Minuspunkten zwischen dem Tabellenzweiten TTC Schefflenz und dem Tabellendritten TTC Limbach hat weiterhin Bestand, denn beide Teams trennten sich im direkten Vergleich mit einem 8:8-Unentschieden. In den Eingangsdoppeln hatten die Gäste einen 2:1-Vorsprung erspielt, diesen über 4:1 zu einer komfortablen 7:3-Führung ausgebaut. Ein energischer Zwischenspurt mit vier Siegen am Stück ließ die Gastgeber zum 7:7 ausgleichen. Je ein weiterer Zähler zum Ende der spannenden Partie ergab das leistungsgerechte Remis. TSV Assamst. – BJC Buchen II 9:3 TSV Assamstadt: Einzel: Mutsch, Ansmann, Müller, Eckert, Eichhorn, Borck, Doppel: Mutsch/Ansmann, Müller/Eckert, Eichhorn/Borck. BJC Buchen II: Einzel: Schleißinger, Albrecht, Scheurich, Höpfl, Villhauer, Doppel: Schleißinger/Albrecht, Scheurich/Höpfl. Spielverlauf: 1:0 Mutsch/Ansmann, 1:1 Schleißinger/Albrecht, 2:1 Eichhorn/Borck, 2:2 Albrecht, 3:2 – 8:2 Ansmann, Müller, Eckert, Eichhorn, Borck, Mutsch, 8:3 Albrecht, 9:3 Müller. TSV Tauberb. – TTC Korb 8:8 TSV Tauberbischofsheim: Einzel: Krause, Bach, Steidten, Reinbold, Kruse, Spang, Doppel: Krause/Reinbold, Bach/Kruse, Steidten/Spang. TTC Korb: Einzel: Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Speiser, Daniel Vetter, Bytomski, Doppel: Froede/Metzger, Th. Vetter/D. Vetter, Speiser/Bytomski. Spielverlauf: 1:0 Krause/Reinbold, 1:1 Froede/Metzger, 2:1 Steidten/Spang, 2:2 – 2:4 Metzger, Froede, Speiser, 3:4 – 4:4 Reinbold, Kruse, 4:5 D. Vetter, 5:5 Krause, 5:6 Metzger, 6:6 – 7:6 Steidten, Reinbold, 7:7 – 7:8 D. Vetter, Bytomski, 8:8 Krause/Reinbold. TV Eberbach – SG Höpf./W. 8:8 TV Eberbach: Einzel: Becker, Schuler, Esgin, Neidig, Bayer, Surdu, Doppel: Becker/Schuler, Esgin/Neidig, Bauer/Surdu. SG Höpfingen/Walldürn: Einzel: Miko, Pöschko, Ott, Dörr, Kaufmann, Obermüller, Doppel: Miko/Dörr, Pöschko/Ott, Kaufmann/Obermüller. Spielverlauf: 1:0 – 2:0 Becker/Schuler, Esgin/Neidig, 2:1 Kaufmann/Obermüller, 3:1 Becker, 3:2 – 3:6 Miko, Dörr, Ott, Obermüller, Kaufmann, 4:6 – 7:6 Becker, Schuler, Esgin, Neidig, 7:7 – 7:8 Kaufmann, Obermüller, 8:8 Becker/Schuler. Spvgg Hainstadt – FC Külsh. II 9:0 Das Gästeteam des FC Külsheim II trat zu dieser Begegnung nicht an. hpw

