Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Ein Boule-Spieltag mit insgesamt 24 Mannschaften aus ganz Nordbaden fand wurde vom Boule-Club Külsheim ausgerichtet. Vor Ort waren die Teams aus der Landesliga und aus der Bezirksliga innerhalb der Rhein-Neckar-Liga-Petanque.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gastgeber vom Boule-Club Külsheim nehmen mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil. BC Külsheim I agiert in der Landesliga, BC Külsheim II in der Bezirksliga. Insgesamt spielten etwa 240 aktive Boule-Spielerinnen und -Spieler aus den beiden Ligen auf der Anlage in der Brunnenstadt.

Am gesamten Spieltag war die Atmosphäre getragen von großer sportlicher Fairness. Die Gäste lobten die perfekte Organisation und die hervorragende Bewirtung. Auch die Gastgeber zeigten sich mit dem Ablauf zufrieden und freuten sich über „eine gelungene Veranstaltung“.

Mehr zum Thema Tischtennis Abstiegsfrage wird geklärt Mehr erfahren

Der BC Külsheim I zog in seinem ersten Spiel des Tages gegen die Bouletten Mannheim mit 2:3 nach spannendem Spiel knapp den Kürzeren. Mit etwas Glück hätte das Match auch zugunsten der Brunnenstädter enden können.

In ihrer zweiten Begegnung gegen die Heidelberger BS III lief es in einer nicht weniger umkämpften sportlichen Auseinandersetzung besser und die Külsheimer siegten mit 3:2.

Einen ähnlichen Verlauf nahm der Sporttag für den BC Külsheim II. Im ersten Spiel des Teams gegen PSG Mannheim gab es nach umkämpften Spielen eine unglückliche 2:3-Niederlage. Im zweiten Spiel gegen BSC Sattelbach III gewann das Team souverän mit 4:1.

Beide Teams sind mit dem Ausgang des Spieltages im Großen und Ganzen zufrieden. Für beide steht der jeweilige Klassenerhalt im Vordergrund – und da zählt bekanntlich jeder Punkt.