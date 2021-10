Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Am zweiten Spieltag der badischen Schach-Oberliga hat der Schachclub BG Buchen beim Aufsteiger Schachfreunde Karlruhe mit 5,5:2,5 erneut gewonnen und dabei sehr wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt.

Buchen liegt derzeit sogar mit 4:0-Mannschaftspunkten hinter den als klaren Aufstiegsfavoriten gehandelten Sfr Bad Mergentheim sowie der dritten Mannschaft des frischgebackenen Deutschen Mannschaftsmeisterschaft OSG Baden-Baden vorübergehend auf Rang drei in der Tabelle.

Der Odenwälder Sieg war verdient, denn es gab bei fünf Unentschieden und drei vollen Punktgewinnen keine einzige Niederlage. Die Karlsruher spielten mit einer routinierten, relativ gleichstark besetzten Mannschaft mit Wertungszahlen zwischen 2200 und 2300, die auch stärkere Gegner zähmen und ihnen zumindest eine Punkteteilung abringen kann. Dennoch gelang es drei Buchenern, diese Strategie zu überwinden: Zunächst machte FM Matthias Becker (Brett 7) mit Andreas Vinke bereits in der Eröffnungsphase kurzen Prozess, IM Istvan Mede (8) befreite sich mit Schwarz immer mehr vom gegnerischen Druck, um danach erfolgreich die Initiative zu ergreifen, und FM Arndt Miltner (Brett 5) summierte kleine Vorteile, die er in der längsten Partie des Wettkampfes im Endspiel eindrucksvoll zum vollen Punktgewinn ummünzte. Die vier mit IM Miklos Galyas, IM Hendryk Dobosz, IM Amadeus Eisenbeiser und IM Etienne Mensch besetzten Spitzenbretter sowie IM Zoltan Hajnal (6) verbuchten souveräne Unentschieden und brachten die beiden Zähler zum deutlichen 5,5:2,5 nach Hause.

Am Sonntag, 14. November, empfangen die Buchener Oberliga-Schachspieler den SK Hockenheim, der in der vergangenen Saison in der ersten Bundesliga noch Dritter wurde, danach aber sein Team etwas überraschend zwei Ligen tiefer in die Oberliga meldete. eb

