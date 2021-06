Wettkampf ist nicht alles

Die Jugend ist mehr als die „Zukunft“ der Sportvereine. Partizipation und Mitbestimmung sind elementare Bestandteile einer modernen und erfolgreichen Vereins(jugend)arbeit. Im Workshop, den die Sportjugend Tauberbischofsheim in Kooperation mit der Sportjugend Heidelberg angeboten und organisiert hat, wurden die Rahmenbedingungen für die Beteiligung von Kindern beschrieben und erarbeitet, welche Konsequenzen und Chancen das für die Vereinsentwicklung hat. Die Inhalte werden dann in Jugendordnungen oder Jugendvereinbarungen festgelegt. Als Referent fungierte Frercks Hartwig (Dipl. päd., Vereinsmanager, DOSB).

Im Rahmen einer am Anfang stehenden Mentimeterauswertung wurden die Meinungen der 21 Teilnehmer zur Jugenbeteiligung abgefragt. Im Folgenden ging Frercks Hartwig auf die sinkenden Mitgliederzahlen vor allem im Jugendbereich ein. Dies liege vor allem an die fallenden Vereinsbindung und der fehlenden Identifikation mit dem Verein. Auch die Ganztagesschule mit den langen Schulzeiten spiele hier entscheidend mit. Vor allem im Alter von 14 bis 18 Jahren ist die Drop-Out-Quote am höchsten, konstatierte der Referent.

Leistung nicht im Mittelpunkt

Heute sind bei den Kindern und Jugendlichen nicht die Leistung und der Wettkampf im Blickpunkt, sondern Werte wie Freude an der Bewegung, Body-Shaping oder Gewichtsreduktion. Wichtig ist aber die Botschaft: „Wir müssen die Kinder fragen, was sie wollen.“ Jugendliche stören sich an den Sichtweisen wie Verbindlichkeiten, Leistungsdruck bzw. Fremdbestimmung durch Andere und Erwachsene. Vielmehr sollen Vereine „Lernorte der Demokratie“ sein. Dabei brauchen die jungen Menschen Unterstützung durch Erwachsene, die in ihnen aber nur bei den Rahmenbedingungen Unterstützung geben sollten. Wichtig seien Gespräche und Feebackrunden.

Eigenverantwortlichkeit

Viele Vereine haben gar keine Jugendordnung; beziehungsweise besteht sie oftmals nur auf dem Papier „als Dekoration“, um Zuschüsse über verschiedene Fördertöpfe abzurufen. Vielmehr sollte die Jugendversammlung aus sechs bis acht Personen bestehen, die eigenverantwortlich einen Etat und Jahresprogramm verwaltet bzw. beschließt, so die Empfehlung von Hartwig.

Im Rahmen seines eigenen Vereins stellt der Referent dar, welche mannigfaltigen Projekte aus der Zukunfts- und Ideenwerkstatt entstanden sind. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass sich Jugendliche frühzeitig über digitale Formen an Entscheidungsprozessen beteiligen können.

In der anschließenden Kleingruppenarbeit wurden verschiedene Probleme und Fragestellungen durch die Teilnehmer erarbeitet und vorgestellt. Einhelliger Tenor war, dass es viele Angebote an die Jugendlichen gibt, aber die Rückmeldung oft nur sehr gering ist. Der Referent betonte, dass solche Probleme in den meisten Vereinen herrschen und dies oftmals ein jahrelanger Prozess sei. Wichtig sei vor allem die Partizipation, Verantwortlichkeiten zu übertragen und oftmals ein Entfernen vom Leistungs- und Wettkampfgedanken. Vielmehr sollte der Verein ein Anlaufpunkt für das soziale Miteinander, das „Herunterfahren“ sein und einen Ausgleich zur Schule darstellen. Hartwig betonte, dass Kinder und Jugendliche, die Freiräume in Training haben, auch in der Wettkampfsituation kreativere Lösungen entwickeln. sjt

