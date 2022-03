Die Kunstturner vom FC Viktoria Hettingen empfangen am Samstag TB Gaggenau in der Hettinger Sporthalle. Nach zwei Siegen und einer Niederlage wollen die Kunstturner vom FC mit ihrem Trainerduo David Dittrich und Tobias Schmelcher den nächsten Sieg einfahren sowie den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Wettkampf findet um 13 Uhr statt. Zuschauer sind willkommen unter Einhaltung der Coronaverordnung 3G und FFP2-Maskenpflicht.

