Weikersheim steigt in die Regionalliga auf

Im letzten Heimspiel der Medenrunde gegen den TC BW Zuffenhausen hätte für die Herren-50-Mannschaft des TSV Weikersheim selbst eine 3:6-Niederlage zum Aufstieg gereicht. Das war natürlich eine komfortable Ausgangssituation für den Tabellenführer.

Der angeschlagene Stephan Faude musste leider schnell aufgeben. Andrej Safenreiter trickste anfangs mit vielen Stopps, verwirrte seinen Gegner und ging mit 3:0 in Führung. Das gefiel dem Zuffenhausener Gegner jedoch wenig. Er fand nun zu seinem Spiel und am Ende stand es 3:6, 0:6 aus Sicht von Safenreiter. Wie immer souverän war der Auftritt von Thorsten Knoll: Mit 6:1, 6:2 ließ er seinem Gegner keine Chance.

Die Weikersheimer haben zwei Neulinge in der Mannschaft, die das Wort Niederlage nur vom Hörensagen kennen. Alexander Baumann ließ bei seinem 6:0, 6:2 nie Zweifel aufkommen. Jochen Ansmann war es dann vorbehalten, den entscheidenden dritten Punkt einzufahren. Allerdings brauchte er vier Matchbälle, weil er am Ende seines Spieles plötzlich die Sicherheit verlor: 6:2, 6:4 lautete schließlich das Ergebnis. Knapp fiel die Niederlage von Oliver Barth aus, denn sie resultierte erst nach dem Match-Tiebreak.

Auch in diesem letzten Doppelder Medenrunde siegreich blieb die Kombination Thomas Knoll/Uwe Schneider, die somit alle Begegnungen gewonnen haben. Harald Stumpf bekam seinen Einsatz und ein Doppel wurde vom Gegner schnell aufgegeben: So hieß es am Ende der Begegnung 5:4 für die Weikersheimer.

Mit Stephan Faude, Alexander Baumann und dem Jüngsten in der Mannschaft, Jochen Ansmann, haben geich drei Spieler alle Einzel in der Württembergliga gewinnen. Im nächsten Jahr geht es auch deshalb in der Südwestliga Süd weiter. Hier geht es dann für Weikersheim um die Baden-Württembergische Meisterschaft.

Allerdings gibt es im TSV Weikersheim auch einen Absteiger: Das Herren-70-Team geriet bei Tabellenführer TC Erdmannhausen mit 0:6 unter die Räder und steigt aus der Oberligastaffel ab.

Das zweite Herren-50-Team hat im September noch ein letztes Spiel. Dabei geht es um den Klassenerhalt in der Bezirksstaffel 2.

Einen guten vierten Platz belegte die Damen-40-Mannschaft in der Bezirksstaffel 2. Im letzten Spiel der Medenrunde gab es eine allerdings eine äußerst unglückliche 3:3-Niederlage. 6:7 hieß es am Ende nach Sätzen. Maison Khatib, Daniela Kolb im Einzel und das Doppel Lina Barth/Monika Herzog waren die Siegerinnen. nw

