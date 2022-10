Wechselbad der Gefühle

Hakro Merlins Crailsheim – BG Göttingen 77:81

(16:27, 24:16, 24:20, 13:18)

Crailsheim: Livingston II (17 Punkte), Lewis (16/davon 1 Dreier), Midtgaard (13), Stephens (11), Stuckey (11/3)), Bleck (4), Radosavljevic (3/1)), Maxhuni (2), Nikalauskas, Kindzeka.

Göttingen: Frey (25/4), Pape (16/1), Smith (15/3)), Crandall (11/2)), Bess (7/1), Hammonds (3), Kamp (2), Giotis (2).

Die Merlins wollten den Schwung aus dem Gastspiel in Bamberg mitnehmen. Sie suchten von Beginn an den Weg unter den Korb und scorten flexibel. Die ersten vier Korberfolge erzielten mit Livingston II, Midtgaard, Lewis und Stephens vier verschiedene Spieler. Doch auf der anderen Seite kamen auch die Gäste zu schnellen Punkten und so setzten sie sich zum Ende des ersten Viertels mit 27:16 etwas ab.

Aus der Viertelpause heraus wurde Stephens beim Dunking gefoult und vollendete das Drei-Punkt-Spiel. Der amerikanische Forward spielte generell eine gute Halbzeit, zog konsequent zum Korb, holte auf beiden Enden des Feldes Rebounds und setzte in der Defense einige Akzente. Langsam holten die Gastgeber den zwischenzeitlich auf 14Punkteangewachsenen Rückstand auf, doch bei Göttingen drehten allen voran Point Guard Frey sowie der Ex-Kirchheimer Till Pape auf. Dann war es wieder Myles Stephens, der hart verteidigte und so einen Fastbreak einleitete. Lewis verkürzte auf 29:35. Die Nummer 1 der Zauberer übernahm jetzt. Auch Moe Stuckey lief heiß und traf fünf Sekunden vor der Halbzeitsirene zum 40:43.

Und aus dieser heraus eröffneten Asbjørn Midtgaard mit viel Autorität und Maurice Stuckey mit weichem Händchen und seinem dritten erfolgreichen Dreier. Als dann auch noch Jaren Lewis per Layup traf, gingen die Zauberer wieder in Führung (47:46). Stuckey markierte im Fastbreak seine Zähler 10 und 11 zum 56:51. Die sehr gute Verteidigung ermöglichte viele Punkte in Transition und belebte das schnelle Spiel der Zauberer. In den ersten acht Minuten der zweiten Hälfte setzten sich die Hohenloher mit einem 20:8-Lauf ab und schraubten ihre Führung auf neun Zähler.

Doch die Niedersachsen steckten nicht auf und stemmten sich dagegen. Vor allem Mark Smith, der bei ihrem ersten Sieg gegen Ulm noch 27 Zähler markierte, wollte es nun wissen und verkürzte den Rückstand wieder. So gingen die Merlins mit nur einem Punkt Vorsprung in die letzten zehn Minuten.

Kleinigkeiten entscheiden

Es blieb weiterhin ein enges Spiel, bei dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden. Vier Minuten vor der Schlusssirene übernahm die BG die Führung, doch nach einem unsportlichen Foul der Gäste punkteten die Zauberer von der Linie. In dieser wichtigen Phase gewannen sie vor allem die Offensiv-Rebounds, was ihnen immer wieder Abschlüsse brachte. Doch auch Göttingen bewies Moral, allen voran Harald Frey hielt seine Farben im Spiel. So ging mit einem 75:75 in die letzten 74 Sekunden. Und dort war es wieder der Point Guard der Niedersachsen, der nicht zu stoppen schien.

Bereits am Mittwoch treffen die Merlins im ersten FIBA-Europe-Cup Spiel in Schweden auf Norrköping.

Crailsheims Sebastian Gleim: „Wir wussten, dass sie aufgrund der aktuellen Lage durch diese Match-Ups, die sie haben mit den großen und auch sehr kleinen Positionen, sehr schwer zu spielen sind. Ich denke eigentlich, dass wir das ganz gut gemanaged haben. Aber wir haben es verpasst besser zusammen zu spielen und auch den Sack zuzumachen. Wir haben uns leicht abgesetzt und dann kamen wieder kleine verlässige Fehler in der 1 zu 1 Verteidigung, ein Rebound zu wenig, ein Schrittfehler oder ein zögern. Da merkt man, dass wir noch nicht ganz da sind, wo wir sein möchten. Daran werden wir arbeiten.“ cd