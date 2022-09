Walldürn weiter im Höhenflug

Der sportliche Höhenflug der Walldürner Segelflieger im 22. Jahr der Segelflug-Bundesliga geht weiter. Nachdem bereits in den letzten beiden Jahren mit jeweils dem dritten Platz hervorragende Positionen in der Segelflug-Bundesliga erreicht wurden, haben die Segelflieger des Flugsportclub Odenwald (FSCO) Walldürn auch in diesem Jahr die Position ‚auf dem Treppchen’ wiederholt und sich mit

...