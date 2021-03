Hakro Merlins Crailsheim – FC Bayern München 74:79

(15:16, 20:15, 20:27, 19:21)

Crailsheim: Bleck (21 Punkte/davon 4 Dreier), Lasisi (14/4), Hilliard (13/2), Jones (10/1), Bell-Haynes (8/1), Radosavljevic (6/1), D. Kovacevic (2), Stuckey, Haley.

München: Baldwin (32/6), Reynolds (11), Weiler-Babb (7/1), Seeley (7/1), Zipser (7/1), Lucic (6), Gist (4), Krämer (3), Radosevic (2), Amaize.

Genau 49 Tage nach dem „magischen“ Hinspiel trafen sich die Hakro Merlins Crailsheim und der FC Bayern München Basketball zur Revanche in der Arena Hohenlohe. Rein sportlich gesehen war schon vor Spielbeginn klar, dass auf die Merlins ein ungleiches Duell wartete, denn neben den beiden langzeitverletzten Tim Coleman und Haywood Highsmith fehlten den „Zauberern“ auch Jamuni McNeace und Radii Caisin aufgrund von Rückenproblemen. Neuzugang Jermaine Haley Jr. stand dagegen erstmals im Kader der Crailsheimer.

Insgesamt lieferten die Merlins einmal mehr eine beachtliche Leistung ab. Gegen eines der Top-Teams der BBL präsentierten sich die Hohenloher über 40 Minuten auf Augenhöhe präsentieren. Am Ende waren es lediglich Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden.

Die Bayern wollten offenbar früh ihrer Favoritenrolle gerecht werden und brachten schnell die ersten Punkte auf das Scoreboard (0:4). Vor allem Guard Wade Baldwin zeigte schon anfangs seine Klasse. Nach gerade einmal vier Minuten standen bei ihm bereits zehn Zähler auf dem Konto. Doch davon ließen sich die Zauberer nicht beeindrucken. Bleck verkürzte mit seinem Korbleger und Hilliard brachte die Zauberer dann zum ersten Mal in Führung (15:13, 7. Minute). Letztlich ging es nach einem umkämpften ersten Spielabschnitt mit 15:16 in die erste Pause.

Im zweiten Spielabschnitt hatten die Merlins ihre stärkste Phase. Ähnlich wie gegen Ludwigsburg überzeugten sie vor allem in der Defensive und sie zwangen die Bayern so immer wieder zu Ballverlusten. Mit einer 35:31-Führung für Crailsheim ging es in die Pause ging.

Im dritten Viertel wendete sich dann das Blatt, Die Münchner kämpften nun auch um jeden Punkt. Reynolds brachte die Bayern nach 24 Minuten wieder in Führung (44:45) - Tuomas Iisalo reagierte seinerseits mit einer Auszeit (44:45). Und der Favorit legte nach. Bis auf zehn Punkte (44:54) zog der FCB davon. Doch die Merlins kamen wieder zurück und gingen schließlich nur noch mit einem knappen Drei-Punkte-Rückstand (55:58) ins letzte Viertel.

Lange hielten die Hohenloher die Partie offen. Als Bleck von jenseits der Drei-Punkte-Linie zum 70:71 verkürzte, schien alles möglich. Doch kurz vor dem Ende holten sich die Gäste drei Offensivrebounds in Folge. Auch verteidigte der Meisterschaftsfavorit jetzt bockstark. Weiler-Babb konnte beim letzten Merlins-Angriff den Ball „klauen“ und per Dunk das Spiel beenden. cd