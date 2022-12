Wachsame „Zauberer“ mit Sieg in letzter Minute

Hakro Merlins Crailsheim – Heroes Den Bosch 89:84

(19:17, 22:21, 16:26, 32:20)

Crailsheim: Maxhuni (28 Punkte/davon 3 Dreier), Stephens (15), Lewis (12), Livingston (8/2), Kindzeka (7/2), Mikalauskas (7/1), Midtgaard (5/1), Vrcic (3), Bleck (2), Radosavljevic (2).

Nach den letzten vier Siegen in der ersten FIBA Europe Cup Gruppenphase in Folge wollten die Hakro Merlins Crailsheim ihre europäische Serie weiter ausbauen. Zum Start der zweiten Gruppenphase mussten die Zauberer gegen den niederländischen Vertreter Heroes Den Bosch ran. Es war von Beginn an eine Partie auf Augenhöhe. Doch in der berühmt berüchtigten Crunchtime gelang es den Zauberern die nötigen Treffer zu erzielen.

Im Duell gegen die Heroes Den Bosch konnte Headcoach Sebastian Gleim nahezu auf den vollen Kader zurückgreifen. Lediglich Maurice Stuckey fiel aufgrund eines grippalen Infekts weiterhin aus. Die ersten Punkte des Spiels markierte der Crailsheimer Myles Stephens von der Freiwurflinie. Doch der Konter der Heroes ließ nicht lange auf sich warten. Per Korbleger glichen die Niederländer aus. Wieder war es Stephens, der das Leder dann im Anschluss durch die Reuse stopfte. Die ersten Spielminuten waren geprägt von hohem Tempo und schnellen Spielzügen. Nach einem Offensivrebound konnte Jaren Lewis seinen ersten Treffer verwandeln und brachte die Zauberer wieder in Führung. Small Forward Arunas Mikalauskas tat es ihm gleich und zwang den niederländischen Headcoach Erik Braal seine erste Auszeit auf. Vrcic punktete von jenseits der Dreierlinie und trug sich erstmals auf dem Boxscore ein. Nach zehn gespielten Minuten gingen die Zauberer mit einer 19:17-Führung in die erste Unterbrechung.

Das niederländische Team eröffnete den zweiten Durchgang per spektakulärem Dunking. Kurze Zeit später sorgte Bleck mit seinem Tip-in für den erneuten Ausgleich. Durch die gute Defense beider Mannschaften fanden die Spieler immer seltener den Weg unter den gegnerischen Korb. Mikalauskas schickte die Heroes Den Bosch mit einem Dreier in ihre zweite Auszeit. Die Crailsheimer schraubten daraufhin ihren Vorsprung in der sechsten Spielminute des zweiten Viertels auf acht Zähler. Aus dem Timeout heraus verwandelte Lewis nach einem sehenswerten Assist in der Zone und bestätigte seine gute Form der vergangenen Wochen. Doch nun kamen die Gäste wieder besser in die Partie und verkürzten den Crailsheimer Vorsprung zur Halbzeit auf 41:38.

Zum Start des dritten Viertels präsentierte sich besonders Arunas Mikalauskas nervenstark. Der Litauer netzte ein, Maxhuni legte nach. Die Hausherren schafften es nun wieder besser den Ball zu kontrollieren. Auf die Aufholjagd des niederländischen Rekordhalters reagierte Gleim mit einer Auszeit. Beide Mannschaften trennten in dieser Phase acht Zähler. Die nächsten Spielminuten gehörten den Gästen, die es durch ihr hohes Tempo schafften das Spiel zu drehen und selbst mit einer Neun-Punkte-Führung das Viertel zu beenden.

Der letzten Abschnitt brachte nochmal ordentlich Spannung mit sich. Gerade in der Schlussphase setzen die Merlins alles aufs Spiel und schafften es, die Führung der Niederländer zu verkürzen und letztlich zu drehen, sodass man am Ende knapp mit 89:84 gewinnen konnte. axhuni beide Freiwürfe souverän. Am Ende konnten die Merlins das Spiel mit 89:84 für sich entscheiden.

Damit gewannen die Hakro Merlins Crailsheim das erste Spiel in der zweiten Europe Cup Gruppenphase. Topscorer im Merlinsdress wurde Edon Maxhuni, der gegen seinen Ex-Verein ganze 28 Punkte erzielte. „Wir spielen um ein internationales Viertelfinale in diesem Wettbewerb und diese ersten Spiele in der Gruppe haben ihren eigenen Geschmack. Diese Spiele sind voller Druck und manchmal ein bisschen zäh. Ich denke beide Teams hatten ihre starken Phasen und wir können stolz sein, dass wir so ein Comeback hatten“, ordnete Merlins-Coach Sebastian Gleim das Ergebnis nach dem Abpfiff ein.

Bereits morgen steht für die Crailsheimer das nächste Heimspiel an. Dann ist der derzeitige BBL-Tabellenführer Telekom Baskets Bonn zu Gast. fram